「F奶甜姐兒」摩鐵偷情人夫3hrs　他爆蔡宜芳可憐下場：連爸爸都出來講...

▲民眾黨團助理蔡宜芳與民眾黨中央委員張益贍傳出不倫戀。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

民眾黨政治新秀、F奶甜姐兒蔡宜芳被目擊，與已婚的張益贍不倫戀，男方瞞著妻小和蔡宜芳一周幽會3次，甚至在汽車旅館「待好、待滿」3小時，宛如熱戀中的情侶。對此，資深媒體人沈富雄11日在政論節目中有感而發，「這女孩子現在是最倒楣的，可憐她爸爸都要出來講」，認為蔡宜芳的從政之路，恐因不倫戀畫下句點。

沈富雄在「平論無雙」中表示，2014年他有意參選台北市長時，就是張益贍帶著柯文哲來見他。因此，沈富雄認為，蔡宜芳現在是最倒楣，甚至可憐到連她的父親都要出來講，替女兒辯解澄清。

▲蔡宜芳摩鐵偷情大19歲人夫，沈富雄爆F奶甜姐兒可憐內幕。（圖／平論無雙Youtube）

蔡宜芳2018年參選高雄市議員，落選後跑到台北選立委也失利，沈富雄表示，儘管蔡宜芳有心從政且本身條件不錯，但經過這次的波折，「我覺得她要另外選一條不同的生涯」，似乎是暗指蔡宜芳恐怕不適合從政之路。

沈富雄也分析張益贍的下場，「我覺得大概民眾黨也不要他了，他是民眾黨的中央委員，已經停權了，你就識相一點主動離開，也不用再想走政治這條路，也更不可能在柯P的手下有所發展」！而張益贍也真的在昨日就被民眾黨立即開除黨籍。

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