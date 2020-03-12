全國警防疫同步超前部署　隔離失聯尋回683人！檢疫監控逾3萬人　





▲警政署長陳家欽11日舉行防疫超前部署主管會報。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球疫情上升，警政署11日下午17時，由陳家欽署長召開全國警政主管同步視訊會議，針對各警察機關異地辦公機制、員警分組、分段、分流勤務編排、加強查緝假訊息、囤積防疫物資、酒測勤務規劃、居家隔離失聯協尋、可能感染犯嫌偵訊移送、緊急疫情狀況處置等相關防處作為進行全面研討。

▲警政署長陳家欽11日舉行防疫超前部署主管會報。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽表示「萬事莫如防疫急，只有超前部署，才能應付防疫和治安最嚴峻的考驗」並要求各警察單位主官，務必要將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，最好各項防疫和治安工作。

警政署為因應疫情，目前將台灣警察專科學校、保安警察第一總隊等處，規劃為替代辦公處所，並要求各警察機關比照辦理，從警察局、分局、大隊、隊到派出所，皆需盤點設備異地辦公處所，保證發生感染時，立即啟動減少群聚感染。

警政署要求全國警察外勤單位特別創立「分組」、「分時」、「分流」的勤務規劃原則，要求各外勤警察機關將所有警力規劃成2-3組值勤，各組單獨運作，如有發生感染，即配合防疫規定，全組進行隔離，由他組替代執勤或由他單位接管，確保執勤警力足以達成防疫和維持治安任務。

關於警方查緝假疫情造謠部分：疾病管制署及各單位提供嚴重特殊傳染性肺炎網路假訊息案件交警政署查處241件，其中偵處中139件（其中59件疑為境外人士散布）、移送102件140人（分別為刑事法移送地檢署85件120人、社維法移送簡易庭17件20人）；查處囤積防疫物資案件，截至3月12日止，該署偵辦囤積哄抬案件計12件，移送4件、餘8件偵處中。

警政署考量防範疫情，今年2、3月全國同步取締酒駕勤務執行直接下放各縣市警察局視疫情自行規劃，並彈性調整取締酒駕勤務次數，日後視疫情發展改變、警政署重申「酒駕零容忍」政策，警察機關嚴格取締酒駕的強度和態度未有任何的改變。

警政署協尋居家隔離（檢疫）失聯者工作，截至3月11日止，衛福部疾管署協請查尋居家隔離失聯者累計144人、內政部民政司協請查尋居家檢疫失聯者累計683人，均已尋獲「零失聯」；協助智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，截至3月11日止，配合衛生及民政單位執行運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，發放防疫手機部分，總計執行3,011人、自有手機居家檢疫總計執行30,779人。

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