嫖妓女婿到幼兒園看孩子　岳母飆罵「渣男」挨告判拘40天

▲高男到幼兒園看兒子，不料竟被岳母罵到狗血淋頭，憤而提告，岳母因此被判拘役40日。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名王姓阿嬤陪同女兒一起帶孫子到幼兒園後，在校門口看到女婿高姓男子時，竟怒火上升，疑因想到高男嫖妓，又沒善盡照顧小孩義務，忍不住對他飆罵「豬狗不如」、「渣男」、「渣人」等語，高男不堪受辱憤而提告。台北地院依公然侮辱罪，判阿嬤拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

阿嬤矢口否認犯行，辯稱以她這麼大年紀，2018年9月3日上午9時許發生的事不記得了，還說高男在婚姻期間沒有善盡照顧小孩的義務，讓她孫子受委屈，因此她是為了孫子而告誡、指責無良的父親，只是陳述事實，沒有惡意誹謗。

阿嬤的辯護人也補充說，高男在偵查中一直導向婚姻問題，讓檢方認為阿嬤在抽象謾罵，但高男明知阿嬤說的話與他嫖妓使婚姻破裂毫無干係，而是因他把小孩帶走1個多月，不讓小孩跟母親回家，阿嬤是認為小孩被欺負，才出面告誡，而藏匿小孩屬可受公評之事。

高男則說，小孩先在他家住了1個月，但妻子與阿嬤無預警把孩子從幼兒園接走，一週後，他才開車去幼兒園看小孩及送鋼琴課本給小孩，而阿嬤看到他的車後莫名笑了，原本她們送完小孩到幼兒園後準備過馬路離開，卻又折返走回來，並擋住他的路，然後在公眾場合開始重複辱罵他。

法官勘驗錄音光碟，阿嬤確實在幼兒園門口率先興師發難高男，用暴怒語氣對高男大吼，說他是欺負小孩的渣男、渣人，一天到晚罵小孩，把小孩嚇到生病，「too over！」等語，儘管高男拒絕回應，說他沒有欺負小孩，叫阿嬤不要亂講話，但阿嬤仍繼續大聲斥責。因此法官認定阿嬤的行為是充滿個人不悅情緒的發洩，損害高男名聲，判她有罪。

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