彰化即日起禁止探病！進醫療院所都要戴口罩帶證件　違反將開罰1萬5千

▲彰化縣為了防堵疫情，即日起一律禁止探病。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府中央地方協力防疫，為因應社區感染的風險，提出設置疫病專區／特診及基層-醫院輕症重症分流，進出醫療院所必須攜帶身分證明，除了加護病房、安寧病房等有特殊探視需求外，一律全面停止探病，若違反者將依違反傳染病防治法第37條，最高裁罰15,000元。

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▲進出醫療院所必須攜帶證件及戴口罩噴酒精。

為因應新冠肺炎社區感染的風險，衛生局提出七大防治策略：包含專責應變醫院清空收治準備、依生活圈設置八大疫病專區/特診、設置專責集中檢疫/隔離所、基層-醫院輕症重症分流、日常就醫之保全與維持 (通訊與遠距醫療)、高風險團體/場所之感染控制及健康管理、社會距離之社區防護網及宣導等。

衛生局表示，輕重症分流及疫病專區之執行，需要同時對民眾出入醫療院所之身分、動線同時管制，所以即日起，亦公佈醫療院所感染管制四大措施，呼籲民眾進出醫療院所務必配合：

1. 各醫療院所一律全面停止探病。惟加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房，經醫師醫療專業同意者除外。

2. 進出各醫療院所，未戴口罩者，禁止進入。

3. 進出各醫療院所，需提供確認感染風險所需之證件包括健保卡或身份證等證件。

4. 進出各醫療院所，需依醫療院所規定之動線及出入口進出。

▲進出醫療院所必須攜帶證件登記。

衛生局局長葉彥伯提醒請民眾配合相關防疫措施，減少不必要進出醫院疫保護自己及大眾，如有探病需求可採視訊方式關懷親友，違反者依違反傳染病防治法第37條，最高裁罰15,000元。

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