復古達人涉侵權！「黑松」等懷舊元素竟翻攝圖鑑照　張信昌：只想傳承

記者孫于珊／台北報導

知名復古設計師張信昌用了「黑松」、「味王」、「公用電話」、「歧山」、「胃活」、「天然果汁」等元素，在店面及展覽設計上，打造出強烈的懷舊風情，然而他被控，部分懷舊元素非出於他的原創設計，而是翻攝自「老台灣柑仔店收藏圖鑑」照片涉侵權。張信昌對此否認犯行，「只想傳承」，但也不排除與對方和解。

▲復古設計師張信昌涉使用他人攝影著作，設計店面及展覽，被依違反著作權起訴。（圖／記者孫于珊攝）

現年51歲的張信昌擁有「復古達人」稱號，從15歲開始就大量收藏50年代台灣藝品，不僅創設「50年代博物館」，承接懷舊商展、復古餐宴會、懷舊美學講座等文藝教育業務，還發行了2本相關著作，甚至經營了一家有著濃濃復古風情的咖啡店，成為人人打卡的熱門景點。

11日上午台北地院開庭，張信昌辯稱，他承認設計懷舊老街場景有使用到他人照片，但無犯意，只是致力傳承台灣復古文化，而其他相關藝文教學活動應屬合理使用；辯護律師也說，網路上都找的到類似照片，就算原攝影者是拍攝實物，原創性也有爭議。

法官認為，涉侵權照片沒有拍攝背景，僅單純拍攝收藏品，原創性確實存在很大爭議，也將是本案審理重點，也提醒若提不出原創性的有力證據，也可考量與對方和解撤告，最後諭知4月8日再次開庭審理。

張信昌庭後受訪表示，他只是想保存台灣文化，使其得以重現、流傳，才會運用那些懷舊元素的照片做設計，並無牟利，也以為這樣的舉動是替那些企業宣傳，應不會產生問題，所以沒有想太多，不料卻吃上官司，希望能與對方達成和解，讓事情圓滿落幕。

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