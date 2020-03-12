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南投縣仁愛鄉長涉案遭收押　縣府觀光處長王源鍾代理

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▲▼ 南投縣仁愛鄉長吳文忠涉案遭收押，縣長林明溙今表示，將指派縣府觀光處長王源鍾(左）代理仁愛鄉鄉長力拚觀光建設發展。（圖／南投縣政府提供）

▲▼ 南投縣仁愛鄉長吳文忠涉案遭收押，縣長林明溙12日表示，將指派縣府觀光處長王源鍾(左）代理仁愛鄉鄉長力拚觀光建設發展。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣仁愛鄉長吳文忠因涉工程弊案遭收押，考量仁愛鄉還有許多重大觀光建設推動中，縣長林明溱12日表示，將指派觀光處長王源鍾代理仁愛鄉長，相關人事派令，依地方制度法相關規定辦理。觀光處長遺缺，將由交通部觀光局秘書陳志賢接任。

南投縣縣長林明溱表示，王源鍾退休後，縣府延纜重回縣府，為南投觀光奉獻心力，並完成南投燈會等活動。新冠肺炎疫情發生後，也規劃觀光產業復甦事宜，考量仁愛鄉國際級暗空公園等建設正在進行，縣府指派王源鍾代理仁愛鄉長，可繼續為仁愛鄉觀光推展打拚。

王源鍾代理仁愛鄉長後，觀光處長遺缺，將由交通部觀光局秘書陳志賢接任。陳志賢曾任日月潭國家風景區管理處副處長等職，林明溱表示，陳志賢熟悉觀光業務，對推動南投觀光將有很大幫助。

即將代理仁愛鄉鄉長，王源鍾受訪時說，照顧仁愛鄉民是第一要務，仁愛鄉觀光資源豐富，清境農場、武界、霧社、曲冰密境、賞梅及三酸產業都已經打下基礎，未來還有地方創生、國際暗空公園建設，仁愛的旅遊發展，未來可以提昇到另一個境界。

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