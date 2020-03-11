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台東縣府將輔導觀光團體撰寫提案計畫書　協助業者爭取補助

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▲ 台東縣府將輔導觀光團體撰寫提案計畫書，協助業者爭取補助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣府將輔導觀光團體撰寫提案計畫書，協助業者爭取補助。（圖／記者楊鈞典翻攝）


記者楊鈞典／台東報導

全球新冠肺炎疫情持續延燒，已有不少業者預備以無薪假、裁員等應急措施企圖求存。台東縣政府表示，中央雖然計畫辦理多項紓困專案，但地方觀光團體及業者皆反映無法獨力完成龐雜專案計畫書，縣長饒慶鈴得知後立即指示台東縣工商發展投資策進會等相關單位以專案輔導觀光業者團體撰寫計畫，協助向中央爭取培訓經營補助。

為因應重大疫情對觀光相關產業營運影響，交通部日前公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，希望以學代賑，補助給參加訓練的員工每小時158元，每人每月最高120小時，等於每月每人最高補助1萬8960元。中央雖釋出美意，但可以申請補助的台東縣旅行公會、台東縣旅館公會、台東民宿協會等縣內3大觀光同業社團，皆不約而同的反應，他們無法獨力準備龐雜的提案計畫書，為協助業者爭取時間獲得補助，饒慶鈴特別指示以另開專案方式，輔導各公協會撰寫提案計畫，全力協助縣內觀光業者向中央爭取培訓補助經費。

工策會指出，縣府除輔導撰寫計畫書外，也將邀請國內知名專家學者蒞臨台東講授課程。縣府期盼與縣內旅遊業者共渡難關，好好充電培訓，將危機視為轉機，協助產業升級。

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