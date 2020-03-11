前南投縣長李朝卿「狂收111次回扣」！妻舅也一起貪…法官怒：背棄縣民

▲前南投縣長李朝卿涉收受包商回扣111次，其中8次判決確定。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

前南投縣長李朝卿被控任內涉嫌於多起採購案、工程案向包商收取回扣，與其妻舅簡瑞祺都遭到法院判刑，但他不服判決結果，提出第三審上訴，日前台中高分院依照公務員經辦公用工程款收取回扣共103罪改判李朝卿應執行有期徒刑21年，褫奪公權9年，至於簡瑞祺則被判刑16年，褫奪公權9年，全案可上訴。

判決指出，李朝卿2005年12月至2012年11月間，利用他南投縣長任內發包多件工程的機會，收受包商103次回扣，金額合計高達328萬0935元（另8次收取回扣，已經判決確定，並另定應執行有期徒刑14年8月）。而他的妻舅簡瑞祺也利用機會，與李朝卿等人一同收受回扣15次，金額達70萬元（另6次收取回扣，已經判決確定，並另定應執行有期徒刑13年）。

台中高分院勘驗各項事證後，認為2人罪證明確，審酌李朝卿受縣民託付，本應該廉潔自持，以縣民福祉為己任，然卻沒能忠誠職務，竟利用各種南投縣政府公用工程等採購的機會，濫用職權，與簡瑞祺一起不法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民的託付與期待，還視法律為無物、敗壞官箴。

合議庭指出，尤其南投縣山區，每逢風雨之災，道路橋樑柔腸寸斷，造成人民生命、財產重大傷害，沒想到李朝卿竟不思考如何加強建設，反倒利用工程發包機會索取回扣，對於災修工程品質的傷害非常大，不法犯罪次數高達103次、犯罪所得甚高，且犯後並無悔意，判他應執行有期徒刑21年，褫奪公權9年。

至於簡瑞祺，合議庭認為，他雖不是公務員，但沒有謹守公私分際，竟仗著自己是縣長妻舅的身分共同收取回扣，犯罪次數達15次，判他應執行有期徒刑16年，褫奪9年，2人犯罪所得均沒收

，全案仍可上訴。

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