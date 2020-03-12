政院版國土計畫法草案爭議連連引在野黨反彈　民進黨版將修正

▲政院版「國土計畫法」修正草案大大放寬限制，引發在野黨反彈。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會於上月通過《國土計畫法》部分條文修正草案，列入13日院會議程。此修正案掀起在野黨群起反彈，關鍵在於只要行政院認定為「國家重大建設」，即可改變國土計畫，且原訂今年完成的縣市國土計畫將延長「一定期限」，沒有時程表，打亂中央與地方相互協調的機制。

行政院會於2月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，第45條擬將縣市國土計畫時程從「2年」延至「一定期限」；此外，再於第15條第3項，再新增第4款「行政院核定之國家重大建設計畫」，只要是行政院認定之重大建設，即不受5年通盤檢討限制。

針對修正草案引發各界反彈，民進黨立委管碧玲12日受訪表示，本來政院版本的「一定期限」，初步規劃國土計畫公告期限延1年，各地方縣市政府公告審定細部計畫延3年，避免讓人覺得玩假的；此外，行政院核定的「重大建設」會限縮在新能源、文化、農業，「確實有彈性授權需要，但不能夠彈性授權太全面空白」，限縮在這3個領域衝擊相對小，對國土不會有傷害。

管碧玲指出，目前計畫先讓政院版付委，進入委員會後再提正案。管強調，黨團明天會開記者會，有時間壓力，要在4月30日完成修法，還有協商冷凍期1個月，所以最慢3月底前要出委員會。

▲國民黨團召開「反對政府帶頭炒地皮 退回《國土計畫法》修法」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

國民黨立法院黨團日前召開記者會砲轟，黨團書記長蔣萬安批評，修正草案沒有明確定義，大開後門將「國家重大建設」文字納入，導致《國土計畫法》形同具文。此外，依過去《國土計畫法》中，縣市政府需在今年4月30日公布縣市政府的國土計畫，但修正草案卻將時間往後延長，且沒有任何時間表。

民眾黨團立委蔡壁如則表示，行政應該要遵行法律而做事，不該隨著短期政策修改長期的國土計劃，「國家重大建設計畫應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算」，這個政府真的怪怪的，如果行政院要衝衝衝的話，礦業法怎麼不先處理？

時代力量黨團總召邱顯智指出，草案提到行政院核定重大建設時，可以不受限《國土計畫法》限制5年至10年檢討一次的規定，等同是替行政院開大門，嚴重破壞國土。他強調，如果政府真的要進行重大建設，應該按照國土計畫法程序步驟辦理，「即便是重大建設也要禁得起相關法規檢驗」。

▲時代力量召開「拒絕國土破壞法 政院撤回草案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

該修正案不只引起在野黨群起反彈，連民進黨內也看不下去，黨籍立委林淑芬便質疑，修正草案中「國家重大建設」定義模糊，大賣場、度假村、產業園區都曾列其中，況且現有法規早就放寬公共設施不受限於5年通盤檢討，因此修法的重點是為方便民間業者開發，不需跑一次修正流程。