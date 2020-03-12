嶺東苗圃成立「大肚山森林復育中心」　盧秀燕盼找回山林原有面貌

▲盧秀燕出席大肚山森林復育中心成立，期許恢復山林原貌。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

今天是312植樹節，台中市政府啟動全台首次原生樹種復育計畫，與企業社團合作，將南屯嶺東苗圃設為「大肚山森林復育中心」。台中市長盧秀燕到場種下台灣特有種「台灣野梨」，象徵中心正式成立。她表示，感謝企業民間團體付出，盼攜手找回大肚山原有面貌，達成自然永續、環保綠化目標。

市長盧秀燕今天上午出席「大肚山森林復育中心」成立活動，她表示，上任以來就積極推動「都市退燒—全民植樹行動」，具體行動就從栽種樹木、生態保育做起。市府團隊去年盤點中市苗圃，去年10月與民間組織接洽成功，今天進一步成立復育中心，培育原生樹苗。預計明年3月起，每年可供市府約2千株原生苗栽，有助美化空間、綠化公園。

▲▼盧秀燕表示，復育中心明年3月起，每年可供市府約2千株原生苗栽，有助美化空間、綠化公園。（圖／台中市政府提供）

台灣山林復育協會理事長蔡智豪則說，透過鄰近山區採集，得知大肚山台地原有112種類，扣除目前尚存的30種，復育中心先選取60種原生樹種，培育包括九芎、九節木、三斗石櫟、大頭茶等種類。

中市建設局長陳大田表示，一般森林遭開墾或天然災害後會逐漸恢復原貌，但大肚山台地因大黍成為優勢草生地，易引發野火，遲遲無法回復成森林。因此，這次計畫目標在於「重建森林植群」及「恢復生物多樣性」，首要行動是荒地防火，其次是母樹種植(種源補充)，經培育苗木、設置復育區與防火帶、監測樹苗生長，及撫育野生/自生樹苗等步驟，建立起大肚山天然林的復育區。

▲大肚山森林復育中心設立在嶺東苗圃，盼復育台灣原生樹種。（圖／台中市政府提供）

建設局也說，台灣山林復育協會與寶成國際集團自去年10月初開始，向市府申請認養南屯區嶺東苗圃，今年2月中旬正式進駐嶺東苗圃，設立「台中市政府大肚山森林復育中心」，透過社會募資、全民參與，盼達成種樹引風、綠美化、打造樹木城市，及引進民間資源等4大目標。

今日記者會包括市長盧秀燕、建設局張陳大田、農業局長蔡精強、市議員張耀中、劉士州、何文海、朱暖英、寶成國際集團董事長詹陸銘、台灣山林復育協會理事長洪子茵、蔡智豪、南屯區長簡士喆等人出席，立法委員張廖萬堅派代表致意。

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