滯留武漢第二批台商今返台隔離　盧秀燕：台中已做好準備

▲盧秀燕表示，已針對第二波台商安置地點做好準備。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

滯留大陸武漢的第二批台商預計今晚包機返台，市長盧秀燕10日在市政會議上表示，上次包機返台台商是當天下午才通知市府，事出緊急，這次至今尚未接到消息，但患難時大家互相幫忙，市府已有前一次的SOP，相關單位已做好準備，「有備無患」。

盧秀燕表示，先前第一架包機返台時，台中協助提供居家檢疫地點，如果第二批包機台商返台也選擇台中，市府態度不變，如有需要也會幫忙，但這都是中央臨時通知，上次市府也是接獲通知後，隨即連夜展開協助。

她強調，市府已有第一次的SOP，各單位有備無患，包括環保局在街道、安置地點的消毒作業、消防局駕駛救護車陪同，警車協助交通引導等，上次大家緊急總動員，所幸達成使命與任務，這次寧願有備無患，備而不用。

衛生局長曾梓展補充說明，目前尚未接獲中央通知第二批包機台商會到台中，但台中市包括場地、救護車等相關作業均已備妥，一旦收到中央通知，將全力配合，不過他倒是建議中央，各縣市都該有一處安置地點，輪流使用，因為台灣雖然成功防堵回台的大陸台商，但疫情逐漸嚴重的歐洲，從歐返台的國人恐是下一波隔離重點。

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