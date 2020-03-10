因應疫情帶來不景氣　盧秀燕：調降地價、每人少繳2500稅金

▲盧秀燕表示，調降公告地價還稅於民。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府在105年調漲公告地價高達3成8，六都最高，增加民眾賦稅負擔，市長盧秀燕上任後傾聽民意，輕稅簡政，召開多次公聽會後，民眾幾乎都要求調降，加上最近新冠肺炎疫情衝擊經濟，因此決定今年調降公告地價2成，每個地主平均可少繳2千5百元稅金。

台中市政府上午召開市政會議，由地政局長吳存金專案報告「傾聽民意、輕稅惠民，109年六都土地所有權人稅賦負擔情形分析」，她說，台中市105年公告地價大幅調漲38.25%，增加民眾稅賦負擔，引發民眾非常大反彈，市府標準地價評議委員會依法在去年底開會，考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，決議109年公告地價調降20.06%，超過9成納稅人受益。

吳存金強調，109年公告地價調降後，約有94%納稅人原本應繳納的地價稅降低，一般土地平均減少約2500元，還稅於民，絕無外界謠言有圖利財團的情形，地價稅雖調降，市府減少的稅收可由土地增值稅彌補，加上新興開發區地價稅開始課徵，也可減少地價稅稅收差額，適度補足財務損失，調整過程嚴謹。



另外，為了避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，市府也在去年召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及彰化縣等相鄰縣市政府及其地政事務所地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

盧秀燕表示，過去台中市民地價稅負擔在全國排名第二高，加上今年疫情衝擊經濟，不但是全台灣，更是全世界都受到影響，市府推動輕稅簡政幫助市民，施政過程中調整的數字皆公開透明，提供民眾檢視，讓市民放心。

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