防疫暫時關閉社福機構？　盧秀燕：不輕易關、弱勢民眾很需要

▲盧秀燕表揚慈濟、味丹企業捐贈的防疫愛心包。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應全球新冠肺炎疫情，台中市政府超前部署至今疫情緩和，但部分民眾擔心社福機構大多是抵抗力較差的長輩聚集，擔心群聚感染，是否要暫時關閉？市長盧秀燕10日在市政會議表示，關閉社福機構很容易，不用承擔風險，但考量弱勢民眾更需要協助，不會輕易關閉。

盧秀燕表示，最近有民眾建議是否要暫時關閉社福機構，她認為，台中市有4百多個關懷據點，要關門很容易，市府就可以不用負責任，不用承擔感染的風險，但是有些民眾白天上班，把父母或阿公阿嬤交給關懷據點照顧，如果關閉，長輩們就必須回到家裡，恐怕衍生更多照顧問題，目前台中疫情緩和，暫時不會關閉，未來若疫情加重，不排除減少或暫時關閉。

至於社福機構或親子館防疫，社會局長彭懷真指出，市府超前部署，加嚴加密，從農曆年前開始調整防疫措施，包括仁愛之家用餐方式，改為分區用餐，避免群聚，長青學苑及親子館都延至4月6日開課，相關據點並舉辦防疫措施說明會。

此外，市府也在愛心家園舉辦「新冠肺炎應變作為兵棋推演」，邀請中區傳染病防治醫療網專家分享經驗，並模擬社福機構發生群聚感染進行推演，訓練災害防救人員調度運用能力，提升緊急應變機制。

防疫期間，慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」，內容有五穀粉、香積飯、淨斯口糧、能量飲、靜思語、愛心祝福卡和平安吊飾，味丹企業也贈送3000袋泡麵，全提供給台中市居家隔離及檢疫民眾使用，盧秀燕上午表揚兩間善心民間單位的愛心義舉，感謝他們響應政府防疫工作。

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