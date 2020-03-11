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大雅分局歷經6年今成立　盧秀燕：警政服務更即時、家園更安全

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▲台中市警察局大雅分局今成立。（圖／警方提供）

▲▼台中市警察局大雅分局成立，市長盧秀燕主持揭牌儀式。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府投入2.5億元，從找地、編預算到購地興建，歷經3任市長6年時間，11日成立警察局大雅分局，轄管大雅、潭子區20萬人口，市長盧秀燕主持揭牌典禮時表示，大雅分局成立後，將讓大雅、潭子居民獲得更充裕、即時的警政資源，全面提升服務效能，打造安全宜居家園。

▲台中市警察局大雅分局今成立。（圖／警方提供）

原豐原、大雅、潭子及神岡4區隸屬豐原分局，人口數高達45萬人，是全台最大分局，業務繁重，台中市為提升服務效能，成立大雅分局分擔豐原分局工作量，成為台中第15個分局。

盧秀燕指出，近年來大雅、潭子區工商發展快速，大樓林立且人口快速增加，地方民眾期盼增加分局，落實治安工作，市府聽取民眾心聲並積極籌辦，感謝中央與地方民代全力協助與支持，達成警政服務重要的里程碑。

警察局長楊源明表示，大雅區及潭子區共31個里，20萬5千多人，總面積約58平方公里，未來民眾若要申請「警察刑事紀錄證明書」、繳納交通違規罰鍰，以及辦理護照遺失證明等，都可就近辦理。

上午揭牌儀式，包括市長盧秀燕，立委楊瓊櫻，市議員徐瑄灃、羅永珍、蕭隆澤、周永鴻、王朝坤、陳成添，警察局長楊源明、文化局長張大春、大雅區長李修齊、潭子區長林國聲等到場。

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