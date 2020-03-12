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幫助洗錢犯串證、滅證　台中何姓律師公會理事長認罪遭起訴

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▲桃園市蘇姓男子不滿同為蘇姓男子欠錢不還，2日凌晨找來2位友人助陣，卻失手將蘇打成重傷，送醫丟包逃逸導致蘇男傷重不治。（圖／達志示意圖）

律師公會何姓理事長接受委任辯護律師，竟洩密給外人並協助滅證。（圖／達志示意圖）

記者李忠憲／台中報導

擔任中部某律師公會理事長的何姓律師，2019年洗錢集團廖姓首腦違反銀行法遭逮，委任他擔任辯護人。何姓律師涉嫌洩漏廖男庭訊內容，還受廖妻之託協助滅證，遭檢警逮捕認罪。台中地檢署12日依洩密罪起訴何男，批評何男身為「在野法曹」，盼教導新進遵守律師倫理，做公益回饋社會，聲請簡易判決，並建請法院給予緩刑。

台中地檢署日前偵辦洗錢集團廖姓男子涉違銀行法，2019年10月1日搜索拘提廖男到案，廖男委任某律師公會理事長何姓律師擔任偵查辯護人。何男陪同廖男應訊，得知廖男在庭上相關辯解，廖男經複訊後遭聲請羈押禁見獲准。

何姓律師等候法院開羈押庭時，竟打電話給幫廖男提款的任姓男子，將廖男偵查中說法告訴他。隔天下午，法院裁定廖男准押禁見，他又再度跟任男在地檢署外的人行道上，討論廖男庭上辯解，任男立刻聯繫贓款來源中間人的鄭姓男子，相約碰面並勾串證詞。

另外，任男與廖男妻子方姓女子也多次到何姓律師的律師事務所，要求何男已辯護人身分接見廖男時，詢問手機開機密碼、通訊軟體及網路銀行帳號密碼，並詢問那些軟體需要刪除滅證。何男竟配合照做，將接見內容告知方女，涉嫌洩漏國防以外之偵查秘密，嚴重影響案檢偵辦。

嘉義地檢署另案偵查任男涉嫌詐欺案，因管轄權因素轉給中檢偵辦，同年12月6日指揮警方搜索拘提任男。任男才供出何姓律師洩密。檢察官認何男涉嫌重大，經監控蒐證後，隔年2月3日搜索何姓律師的事務所，並扣得「委託律師詢問禁見被告之問題、答案表」原稿。

檢察官認為，何姓律師涉犯「公務員洩漏國防以外秘密消息罪」，庭上坦認犯行，與他的選任辯護人跟檢察官協商願受科刑範圍及附加緩刑宣告。檢察官考量，何姓律師現擔任律師公會理事長，身分影響力與一般律師身分不同，犯罪應受處罰程度本來就應該不同。但他無前科紀錄，遭檢警搜索並傳喚偵辦應屬人生重大事件，足生警惕。

何男也同意「願受有期徒刑4月之宣告，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑3年，被告並應於判決確定之日起1年內，向公庫支付15萬元。」

檢察官期待，何男深切反省後，能已理事長或資深律師身分，教導新進律師於執業時應遵守律師倫裡對於維護台灣民主法治及自身名譽的重要性，盼他藉由公益服務或其他適當方式回饋社會，為自己的人生重新贏回他人敬重。

台中地檢署認為，律師為在野法曹，地位隆崇，應謹言慎行，以符合律師職業之品位與尊嚴，不應拘泥於訴訟勝敗而忽略真實之發現。如運用其專業及訴訟法上之優越身分為犯罪者脫罪張目，更是辜負社會對律師的期許，而為法所難容。本署檢察官職責所在，偵辦利益龐大之集團性犯罪案件時，對於若干逸脫律師倫理甚至違法行使辯護權之亂象，將時時力求匡正，以維絕大多數律師之職業尊嚴及榮譽。

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