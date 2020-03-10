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響應台中市府防疫工作　慈濟贈安心防疫物資

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▲▼3月10日慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業贈3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕特別在市政會議上表揚愛心義舉。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

政府與民間企業一起投入新型冠狀病毒防疫工作！3月10日慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業贈3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕特別在市政會議上表揚兩間善心民間單位的愛心義舉，感謝他們響應政府防疫工作。

新型冠狀病毒疫情期間，證嚴上人特別關心居家隔離者的健康，慈濟慈善事業基金會首批捐贈1100份「安心祝福包」給台中市府，由顏博文執行長代表致贈。安心祝福包內容豐富，分為營養、保健和心靈祝福3大品項，各品項包含大包五穀粉、香積飯、淨斯口糧、能量飲、素香鬆、靜思語、靜思人生系列書籍、愛心祝福卡、平安吊飾等。

▲▼3月10日慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業贈3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕特別在市政會議上表揚愛心義舉。（圖／慈濟基金會提供）

味丹企業則提供泡麵3000袋，每袋5包泡麵，加上市府調度愛心食物銀行物資600份，包括罐頭、八寶粥、泡麵，將陸續發送至各區公所，提供居家隔離與檢疫者使用。

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長表示，透過安心祝福包向這些接受居家隔離與檢疫的居民表達我們的關心，除了精神上的糧食─書籍、還有靜思精舍師父自己做的穀粉、香積飯，另外還有平安吊飾、以及保健食品等等，希望提供給這些居民這段期間一個穩定、安心的力量，祝福他們早日回到正常的生活。

▲▼3月10日慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業贈3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕特別在市政會議上表揚愛心義舉。（圖／慈濟基金會提供）

盧秀燕市長指出，疫情期間很多市民需要被居家檢疫、居家隔離，居家檢疫的時間更長達14天足不出戶，需要大家的關心與協助，我們非常感謝民間團體捐贈大量的物資。防疫工作不是只有政府做，我們需要社會上很多的人、公司行號一起來幫忙。

盧秀燕市長特別感謝慈濟、味丹的愛心義舉，加入政府的防疫作業。盧秀燕市長表示，感恩慈濟除了提供各種食品，也提供心靈書籍、愛心祝福卡等等，減少居家檢疫、隔離民眾的恐慌，發揮安定的作用。

▲▼3月10日慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業贈3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕特別在市政會議上表揚愛心義舉。（圖／台中市政府提供）

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