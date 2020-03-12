雲端最前線／口罩實名制2.0到底行不行？實測全攻略

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口罩實名制2.0今（12）日上午9點開放登記，結合網路平台供民眾預購，同時現行的藥局排隊購買也會持續實施，但就讓民眾出現許多疑問，APP預約購買要怎麼操作？能買多少？什麼時候才能拿到口罩？網路購買後還能去現場排隊嗎？《雲端最前線》12日整理最多人問的十大問題，現場實際操作測試，2.0到底行不行。並邀請高雄市議員黃紹庭、政治工作者陳瓊華以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲「口罩實名制2.0」正式上路。（圖／業者提供）

雖然前幾天疾管署已經做過壓力測試，但9點開放時間一到，預約民眾大量湧入，網站瞬間被塞爆，還出現「404 Not Found」的畫面，健保快易通app也出現無法連線的訊息。不少民眾一早守在電腦前，花了一兩個小時還是失敗，就有人感嘆「比高鐵票還難搶」、「小看台灣人的搶購能力」，但也有網友點出關鍵，「預購成功了也沒用，還要抽籤」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情也難抵「罷韓」團體連署行動，提案法定領銜人陳冠榮表示，預計6月中可以進行投票，但話剛說完就被監委約談，要查高雄氣爆善款，陳冠榮反控是「政治追殺」。高雄市長韓國瑜對於相關議題不願多談，反倒是進一步提出香港村規劃招攬移民，但之前反送中事件讓多數香港人印象不佳，此項計畫能讓罷韓設下停損點？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。