快訊／摩鐵幽會蔡宜芳　張益贍遭民眾黨火速開除黨籍

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

去年參選北市立委失利的民眾黨黨團助理蔡宜芳，被週刊拍到與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍幽會，兩人在車上擁吻，甚至到摩鐵開房，待了3小時，引發爭議。最新消息指出，張益贍已辭去文基會副執行長一職，張益贍黨籍也一併遭開除。



有關台北市文化基金會副執行長張益贍私人領域爭議，台北市政府副發言人戴于文證實，張益贍已於今日下午辭去台北市文化基金會副執行長一職。戴于文也表示張益贍已經向市長報告辭職一事，市長則予以尊重，並希望他能妥善處理個人相關爭議。



此外，民眾黨在上午火速切割，「針對週刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，本黨中評會召開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，已於11日上午作出決議，中央委員張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分」。



民眾黨下午宣布，因後續有事證顯示，張益贍先生在未經本黨黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反本黨黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損本黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。