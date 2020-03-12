「江韓會」保衛高雄　江啟臣：配合韓國瑜時間商討罷免案

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免的挑戰，至於何時與新任黨主席江啟臣會面共商下一步的「江韓會」，外界持續關注。江啟臣12日表示，商討未來包括罷免案或黨團延伸南部合作等議題，江啟臣說，目前還在確認會面日期，會配合韓國瑜時間。

江啟臣上午率領黨務主管到國父紀念館向總理獻花致意，前總統馬英九也隨後到場。

江啟臣在會後受訪時表示，目前已跟韓國瑜聯繫討論見面時間，目前在確認中，討論不只市政問題，還有黨中央、黨團如何共同合作，也有很多中常委關心高雄沒有在地區域立委，如何進一步讓黨團與立委服務擴及到南部，也是討論的重點，至於何時見面，須配合韓國瑜時間。

對於有媒體詢問是否憂心中常委或資深黨員不聽話，江啟臣笑說「不會啊」，他們都有很好的溝通，大家向心力都很強，希望在黨務改革、強化與爭取民眾支持有共識，首場中常會就有15人發言，這是好事情，他站在黨主席的立場會做最好溝通。

▲江啟臣率黨務主管向國父獻花致敬。（圖／記者羅婉庭攝）

此外，針對世界衛生組織宣布武漢肺炎已經全球大流行，美國指責大陸隱匿疫情，讓全世界喪失寶貴兩個月防疫時間，國民黨主席江啟臣表示，資訊透明化很重要，台灣目前還無法參與WHA、WHO會議，所以在資訊取得上有很大落差，到底(大陸)有沒有掩蓋，如果連世衛組織都不知道，那沒有參與者就更不清楚。

他說，世衛組織是聯合國底下功能性組織，大家很遺憾無法參與其中，他要再次呼籲聯合國中的大國與五個常任理事國，是不是在聯合國運作中，讓全世界人民都能夠受到保障，至於疫情是否有隱匿，要請世衛組織公開透明向世界說明，畢竟病毒沒有國界，台灣也希望防疫沒有漏洞，因此台灣的參與非常重要。

▲江啟臣率黨務主管向國父獻花致敬。（圖／記者羅婉庭攝）