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張益贍、蔡宜芳遭拍上摩鐵　蔡壁如生日接大炸彈：他這保姆也太盡責了

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記者陳家祥／台北報導

去年參選北市立委失利的蔡宜芳，選後到民眾黨黨團擔任法案助理，但11日被週刊爆料與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍幽會，兩人在車上擁吻、到摩鐵開房。對此，民眾黨發起人、立委蔡壁如受訪無奈表示，「保姆也太盡責了」，強調會檢討保母機制。

蔡壁如11日上午在財政委員會質詢完後受訪，談及黨內傳出不倫戀一事，她無奈表示，「我不曉得欸，唉，我昨天半夜看到宜芳跟益贍的事情，我也不知道講什麼，我想說宜芳水水啊」。

▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,賴香伶,蔡宜芳 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡宜芳選後到民眾黨團擔任助理，不倫事件爆發後請長假中。（圖／記者李毓康攝）

媒體問到，張益贍、蔡宜芳兩人的事情早在選舉前就在謠傳，蔡壁如說，因為宜芳一個人從高雄來台北，大概是一個單身來台北奮鬥的女孩子，「當時我們都有分配保姆制度，我也不曉得這個，保姆也太盡責了，進展到這樣，太盡責了」。

蔡壁如也說，事情發生後，有想說這保姆制度會花點時間討論一下怎麼改善，但也不要因為這樣就說一定要女性找女性、男性找男性，這個會再檢討。蔡也強調，自己過去在選舉時沒有當保姆。

▲▼ 張益贍。（圖／翻攝張益贍臉書）

張益贍。（圖／翻攝張益贍臉書）

至於社會造成的效應，是否嚴重影響黨形象？蔡壁如坦言，「我覺得是啦，我們是比較年輕的黨，我覺得這件事情確實是有影響到民眾黨聲譽」。她表示，昨天晚上有轉告市長柯文哲此事，但目前還沒跟柯聯絡上。

蔡壁如接著表示，蔡宜芳是她財政委員會的法案助理，「昨天夜裡她有跟我請假，她覺得短暫時間需要沈澱」。至於是否有勸當事人？蔡壁如說，「我勸她？應該是罵她吧…，也沒有罵，水水的怎麼跟保姆發展成這樣」。

民眾黨慣例在每周三舉行政黨會報，蔡壁如說，中午開會再討論蔡宜芳是否應調職，「應該是這樣，私人生活是一件事情，在公共領域不要不要影響到團隊運作」；至於張益贍部分因其是中央委員，會送中評會做調查。

由於今天是蔡壁如生日，最後當有媒體祝她生日快樂時，蔡壁如還無奈表示，「這生日禮物太大，大炸彈」。

▲▼民眾黨籍松山信義區立委候選人蔡宜芳。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡宜芳。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）
 

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