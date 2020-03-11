張益贍、蔡宜芳爆摩鐵不倫戀！蔡壁如：最重開除張黨籍、請蔡離開

▲蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

去年參選北市立委失利的蔡宜芳、已婚的台北市文化基金會副執行長張益贍，11日被週刊爆料與幽會，在車上擁吻、摩鐵開房，掀起輿論譁然。今中午民眾黨召開黨政會報，會後立委蔡壁如表示，已通知要召開中評委，而張益贍已嚴重影響民眾黨的黨譽，除了撤去他中央委員身分外，甚至有可能會被開除黨籍；至於蔡宜芳部分，也有可能「會請她離開」。

蔡壁如表示，今天黨政會報大概就是各個部門的業務報告，沒有去談到這部分，因為這個事件早上已經定調送中評會，「等他們（中評會）開完，也通知他們召集開會，等開完有結果應該會盡快報告」，目前已通知5位中央評議委員，預計這1、2天就會召開會議。

至於可能的處分，蔡壁如說，這應該是中評委的職責，「但我們這邊，他（張益贍）已經嚴重影響民眾黨的黨譽，除了撤職他中常委身分外，有可能會被開除黨籍」；而蔡宜芳部分，她表示，蔡宜芳雖沒有黨職，但已影響到團隊運作，「這邊大概就是會請她離開」，但同樣進到中評會討論。

媒體追問，扯出此次事件的保母制是否會檢討？蔡壁如說，那是去年第一次參與大選，黨裡沒有正式的保母制，目前沒有這樣的制度，「下次有碰到選舉再說，也許運作成熟可能，其實根本不需要這樣的制度存在」。

而柯文哲在進入辦公室開會前臉色凝重，在會中是否有相關裁示嗎？蔡壁如表示，「今天他倒是蠻平靜，沒談到這件事，他只有指示黨部盡快召開中評會」。

