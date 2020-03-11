綠營批「香港村」計畫　高市新聞局長回擊：過度政治性思考嚴重干擾市政

▲高雄市長韓國瑜到新興區公所開講。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日上午出席新興區業務座談，致詞中提到，只要疫情結束後，高雄要成立「香港村」，並歡迎香港人移居高雄，有綠營人士就直言批評，「韓國瑜現階段將防疫拋在腦後，提出香港村計畫，是為了洗白親中立場」，高雄市新聞局長鄭照新則是回擊：「過度的政治性思考，是對市政嚴重的干擾。」

鄭照新指出，「香港村」的概念已經醞釀已久，目前正請財政局做初步評估，選址部分，目前有2至3個地點，短期以200至400人為單位，中期以1000至3000人為規劃，長期目標則是5000至1萬人，具體方案由王副秘書長召集各局處做全面規劃。

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者翁進忠攝）

記者進一步詢問可能設置地點，鄭照新表示，方案已經先看過了，但是如果先公布的話，可能會立刻影響市價、房價波動，在未正式公布前，都只是內部參考。

為什麼鎖定香港人？鄭照新指出，過去遇到香港朋友有提到這樣的概念，香港到高雄才一個小時半左右，相對是近的，過去有香港朋友本就有移居高雄的打算。高市府層參考過馬來西亞以及其他國家實施概念，不過還是得依據台灣在地特色來做評估，包括高雄跟其他城市相比有什麼優勢，以及交通、語言磨合都有待討論。

▲高雄市長韓國瑜拋出香港村計畫。（圖／記者翁進忠攝）

至於有綠營民代質疑，香港村的規劃是「集中監管」，鄭照新則是駁斥：「用集中監管的方式，我覺得是缺乏常識的說法，也是沒有國際觀的說法」，推動市政並不會因為任何政治運動受影響，倒是有些推動運動的朋友，把所有市政作為都跟罷免、不罷免扯上關係時，這樣過度的政治性思考，是對市政嚴重的干擾，並直言：「不希望這樣的干擾繼續存在」。

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