蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

記者許宥孺／高雄報導

民眾黨團助理蔡宜芳11日遭週刊爆料與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍摩鐵幽會，記者向蔡宜芳的爸爸，也是高雄市鹽埕區中原里長蔡崇銘求證此事，蔡崇銘一開始僅4字回應：「謝謝關心！」不過隨後又感嘆：「天下父母心」，且強調自己並不瞭解，是電視上看到才知道的，「但不管怎樣，她還是我女兒。」

▲民眾黨團助理蔡宜芳（右）遭週刊爆料陷不倫戀。（圖／記者邱顯燁攝）

年僅29歲的民眾黨新秀蔡宜芳，被媒體譽為「爆乳甜姐兒」，不過這次卻爆出不倫戀，讓身為里長的爸爸相當心疼。蔡崇銘強調自己第一時間並不了解發生什麼事，是在電視上、通訊軟體上看到的，並表示：「天下父母心」，希望記者能體諒。

▲蔡宜芳父親蔡崇銘。（翻攝自／蔡崇銘臉書）

蔡崇銘認為，女兒蔡宜芳是高學歷的人，不會做這種糊塗事，並詢問記者：「如果是你，你會不會主動？你是我女兒的話，你會不會主動？」蔡崇銘表示，做這種事也不是殺人放火，如果真的有做，這種事情對社會觀點確實是不好，但是希望蔡宜芳記得，以後要講公事，一定要在正常的場所，不要讓人有匪夷所思的想法。

蔡崇銘表示，已經有傳簡訊給蔡宜芳，不過目前尚未獲得回覆，也未回撥電話，可能過一個禮拜再去台北看她。蔡崇銘語帶無奈的表示：「她還是小孩，沒遇過這種事，她也是很掙扎阿，真的很不捨！但不管怎樣，她還是我女兒。」

談到蔡宜芳，蔡崇銘表示：「她很想往正方面發展！她今天做的事情或許我們不了解，只是覺得小孩有這樣難得的機會，也期待她未來對社會有幫助，希望大家能體諒。」

▲蔡宜芳被媒體喻為「爆乳甜姐兒」。（翻攝自／蔡宜芳臉書）

蔡崇銘也向記者勸戒：「這個社會是大染缸，很多事我們不想怎樣，別人對我們引誘，不小心也會沾到」，作為父親，蔡崇銘也述說自己的心境：「真的很難過！栽培女兒讀到清華博士學位，花了多少錢！這樣怎麼能不捨得？」

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