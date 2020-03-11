保母張益贍「合而為一」短詩藏愛意　「時針重疊」神秘數字是蔡宜芳生日





▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

今年滿50歲的民眾黨主席柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行長張益贍，11日被周刊爆出，與年僅29歲的民眾黨團助理蔡宜芳產生「不倫保母戀」。擅長在臉書上自創文青詩書的張益贍，曾經在2019年12月19日發表一篇「合而為一」文章，裡頭寫著「二十九年」、「凌晨十二點零三分」等神秘數字，竟與蔡宜芳的生日相同，疑似是篇愛意滿滿的告白文。

張益贍在2019年12月19日發表一篇名為「No.1合而為一The bond of the two」文章，文章裡面寫著，「習慣與不習慣的能量轉換，破壞了二十九年生活日常，愛是沒有極限的宇宙能量，回到妳的初生和我的青春。等待的每分鐘都是一個字，在每杯咖啡裏調成一句話，踩的每一段路的腳步節奏，一天二十四小時是一首詩。」

張益贍的文章提到，「一千零一夜說不完的故事，妳的分針是加速度的順流，我的時針是緩慢慢的逆流，重疊在凌晨十二點零三分。妳遺失的我錯過的十九歲，在復刻的指環上合而為一。」還在文末標註這是一篇「一年前被選舉殺死的一首詩」，巧的是，蔡宜芳曾經於2018年議員、2020立委選舉接連失利過。

關於今年將滿50歲，且已婚多年的張益贍，在臉書寫下這篇愛意滿滿、回想19歲貼文，不難發現字裡行間藏著許多數字。值得一提的是，蔡宜芳的生日為12月3日，與文中「凌晨十二點零三分」數字相符，且張益贍發文時間為2019年12月19日，剛好是蔡宜芳要過29歲生日，與第一段提到的「29年」也相同。

對於張益贍、蔡宜芳這段不倫戀情被媒體曝光，立委蔡壁如表示，這應該是中評委的職責，「但我們這邊，他（張益贍）已經嚴重影響民眾黨的黨譽，除了撤職他中常委身分外，有可能會被開除黨籍」；而蔡宜芳部分，她表示，蔡宜芳雖沒有黨職，但已影響到團隊運作，「這邊大概就是會請她離開」，但同樣進到中評會討論。

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▼張益贍「合而為一」文藏神秘數字，與蔡宜芳生日相同。（圖／翻攝自張益贍臉書粉專）