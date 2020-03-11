張益贍為偷吃F奶「深感抱歉」　被網挖出曾嗆「道歉有用要警察幹嗎？」





▲張益贍PO文表示，「如果道歉有用的話，那需要警察幹嗎？」（圖／翻攝自張益贍臉書）

政治中心／綜合報導

已婚的50歲台北市文化基金會副執行長張益贍，11日被爆出與年僅29歲的民眾黨團助理蔡宜芳產生「不倫保母戀」，兩人在車上擁吻、摩鐵開房，掀起輿論譁然。面對自己偷腥外遇曝光，張益贍立刻對外表示「深感抱歉」，但卻被網友挖出，他曾在2019年10月提到，若道歉有用，「那需要警察幹嗎？」

張益贍與蔡宜芳11日被周刊爆出，兩人從2月27日到本月3日就約會了3次，兩人不但在車上頭靠頭、擁吻、互相探索之外，還開車進入摩鐵開房，可說是做了所有熱戀中情侶該做的事。

針對兩人不倫戀曝光，張益贍在11日下午回應，「因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。」然而卻有許多網友翻出，張益贍曾經於2019年10月23日貼文提及，「如果道歉有用的話，那需要警察幹嗎？」

有關台北市文化基金會副執行長張益贍私人領域爭議，台北市政府副發言人戴于文證實，張益贍已於今日下午辭去台北市文化基金會副執行長一職。戴于文也表示張益贍已經向市長報告辭職一事，市長則予以尊重，並希望他能妥善處理個人相關爭議。

此外，民眾黨也在下午宣布，要開除張益贍黨籍，然而理由卻是「未經本黨黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反本黨黨章所規範之『正直誠信』原則，嚴重毀損本黨形象。」

其他人也看了這些...

►蔡宜芳哭著認愛張益贍 柯文哲臭臉不回應

►張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情：行為有違分際

►蔡宜芳哭著認愛！蔡壁如證實：張益贍這「保姆」也太盡責了

更多熱門新聞...

►張益贍、蔡宜芳爆摩鐵不倫戀！蔡壁如：最重開除張黨籍、請蔡離開

►蔡宜芳爆摩鐵不倫戀 里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

►摩鐵開房F級甜姐蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而為一

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

▼張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）