F奶蔡宜芳「一襲爆乳國旗裝」竄紅！曾自爆狂粉砸5千萬包養...她嚇到搬家

▲國旗裝包不住雪球阿。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

「F奶甜姐」蔡宜芳去年參選北市立委失利，但感情卻相當滋潤，竟與民眾黨中央委員張益贍爆出不倫戀。一向作風大膽的她，在2018年參選高雄市議員時，一襲爆乳國旗裝成功搏得廣大關注，甚至自爆有瘋狂粉絲要捐5千萬政治獻金，希望能娶她當老婆。

作為台北市長柯文哲心腹的張益贍，當初受指派對民眾黨新秀蔡宜芳加以照顧、指導，沒想到他不辱使命，連女方的私生活也「一併包辦」；怎料，兩人在車上擁吻、摩鐵開房、吃美食的畫面全被跟拍，掀起輿論譁然。

請繼續往下閱讀...

▲張益贍遭民眾黨開除黨籍。（圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）

時間推移到2018年，當初蔡宜芳參選高雄市議員，雖然最後高票落選，但「包不住雪球」的火辣國旗裝讓她一戰成名，收穫不少粉絲。同年8月，她還穿著一襲白紗露出「低胸深V」，前往區公所登記嫁給高雄，再度吸睛引爆話題。

值得一提的是，她曾上《小明星大跟班》分享選舉期間趣事，透露有瘋狂粉絲要捐5千萬政治獻金，「他說很喜歡我，希望我可以當他老婆，然後就給我5千萬的政治獻金，讓我很自由，還確定我有沒有收到、一直打電話。」

▲蔡宜芳2018年競選高雄市議員辦理登記。（圖／記者宋德威翻攝）

為此蔡宜芳還嚇到搬家，「很多人會到我家，可能在我出去拜票期間，他（瘋狂粉絲）就會敲我家的門，然後問我媽媽可不可以把女兒嫁給他；這樣就有點誇張，後來我就搬出去了。」

事實上，蔡宜芳惹議已非頭一遭，就讀清大材料工程博士班、形象清新的她，去年立委選舉時，指控民進黨候選人吳怡農使用「2塊肥皂」作為文宣品，有賄選嫌疑，被吳打臉，也遭網友大罵；後來蔡親自在鏡頭前向吳道歉，還激動落淚。