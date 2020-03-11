王浩宇爆張益贍與綠黨密謀　蔡壁如反嗆：毫無誠信、立場搖擺

▲蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨團助理蔡宜芳與柯文哲愛將北市文化基金會副執行張益贍，被拍到溜進摩鐵、車上擁吻。民進黨籍桃園市議員王浩宇加碼爆料，張益贍去年與綠黨談合作，共謀邊緣化時代力量；但蔡壁如談及此事時，語氣輕蔑地表示，這個人毫無誠信可言，「選舉期間完全沒收到這樣的訊息，絕對不是黨中央授權」。

王浩宇11日在臉書PO出對話截圖，只見對話框中有張益贍、蔡宜芳，張益贍說，「繼續維持戰略合作關係」、「我會請黨部打你不打時力」、「每天給我你批柯批民眾黨資料」。

王浩宇說，民眾黨密會綠黨，希望的戰略合作關係是綠黨攻擊民進黨、拉下民進黨，綠黨假打柯，幫柯跟民眾黨造勢，以及柯抓著綠黨互打、一起邊緣化時代力量。王浩宇說，他們覺得對綠黨的好處，就是柯文哲會免費打綠黨，因為跟柯文哲本來就不合作，柯文哲就一直打綠黨，把綠黨打紅，就會有聲量。

談及王浩宇爆料，蔡壁如表示，「王浩宇？呵呵呵…，王浩宇這個人，他的tone調應該跟民眾黨非常不一樣，這個人毫無誠信可言，而且發生什麼事了嗎？」，媒體補充指出，王在臉書爆料與張益贍的對話紀錄，蔡壁如說，「不可能，選舉期間完全沒收到這樣的訊息，絕對不是黨中央授權」。

蔡壁如還說，王浩宇這個人政治立場搖搖擺擺，跟我們非常不一樣，而且他不是進了民進黨了嗎？

▼王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）