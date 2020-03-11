連署書尚未查就想先剔除3萬份　尹立質疑陳雄文不下台：韓國瑜有交代？

記者許宥孺／高雄報導

罷韓二階段連署書40萬份已正式送件，不過連署書尚未進行查對，陳雄文10日受訪時就指出，要剔除3萬份，讓罷韓團體相當不滿，認為陳雄文擔任副市長又兼任市選委會主委職務，兩者有利益衝突，尹立更質疑：「是不是韓國瑜有交代陳雄文什麼？為什麼他一直霸在這個位置，寧願讓人質疑他行政不中立，他還是不願意下來」。

▲Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷免韓國瑜40萬份連署書在9日一早送進選委會，不過就在10日，高雄市選委會主委陳雄文就指出，必須剔除約有3萬份。對此，，Wecare高雄發起人尹立怒批：「才剛把連署書送進去，還要分發到各戶政單位進行查對工作，根本就還沒啟動查對工作，怎麼可以講說要刪除3萬份？」

▲ 高雄市副市長陳雄文。（圖／記者翁進忠攝）

「陳雄文副市長一直沒有搞清楚，我們從未指稱他違反選罷法」，尹立解釋，高雄市選委會是一個機關，應遵守行政中立和利益迴避，所以我們檢舉的是《公職人員利益衝突迴避法》，因為他是政務官副市長，又兼任市選委會主委，而辦理罷免跟他個人人事利益直接相關，因為韓國瑜解職，他也會跟著解職，所以他本來就該主動申報並尋求利益衝突迴避。

▲罷韓二階40萬份連署書送往高市選委會。（圖／Wecare高雄提供）

尹立解釋，在許立明擔任代理市長的時代，2018年的市長選舉就是由秘書長擔任市選委會主委，在2019年9月之前，也是韓國瑜任命時任秘書長擔任選委會主委，可是在罷免聲浪越高之後，9月改派陳雄文擔任市選委會主委。

尹立指出，市選委會在第一階段罷韓就試圖剔除1萬多份，後來是中選會基於母法規定還有解釋函，最後才剔除1348份，但是在一階到二階連署的過程，他也曾多次行政不中立、發言不當。尹立質疑：「是不是韓國瑜有交代陳雄文什麼？為什麼他一直霸在這個位置，寧願讓人質疑他行政不中立，他還是不願意下來」。

▲罷韓4君子檢舉陳雄文。（圖／記者洪靖宜攝）

尹立也再度向陳雄文喊話：「趕快退出高雄市選委會，這是你基本的責任，我們也向監察院具名檢舉了，查對工作正緊鑼密鼓進行中，只要在那個位置一天，就對查對工作有實質影響力」。

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