韓國瑜拋香港村計畫　綠營批「洗白親中立場」：香港人不會想來！

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日上午出席新興區業務座談，致詞中提到，只要疫情結束後，高雄要成立「香港村」，對此，綠營人士就提出質疑，直指韓國瑜現階段將防疫拋在腦後，提出香港村計畫，是為了洗白親中立場，並直言：「香港人不會想來」。

▲高雄市長韓國瑜到新興區公所參加里政座談。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜在里政會議中再度高喊口號：「貨出去、人進來」，表示「高雄有最好的交通、天氣、環境，還推動雙語教育，只要香港人願意來高雄定居，90分鐘就能回家，馬來西亞的人如果有移民需求，也歡迎首選高雄。不過對於韓國瑜提出的香港村計畫，綠營人士質疑，「是為了洗白親中立場」。

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，對於很多香港人而言，不是高雄不好，而是高雄有一個親中的市長，還曾經進過中聯辦，「可能沒有香港人敢來！」張博洋指出，去年選舉期間，正逢香港反送中遊行，高雄市長韓國瑜為了要選總統，不敢打壞國共關係，遲遲不敢對香港議題做出表態，但是現在選舉結束，面臨罷免問題，竟是想推動香港村計畫，應該是為了洗白親中立場，根本就是在演戲！

▲高雄市議員黃文益回應香港村 。（圖／記者翁進忠攝）

「他現在心中沒有防疫觀念，而是如何反罷免！」民進黨高雄市議員黃文益表示，在防疫階段中，他還把反罷免擺在第一順位，才會提出在高雄設立香港村，企圖拉攏年輕族群對他的看法，洗白他親中的印象。黃文益也質疑，「難道你有階級對立嗎？你有差別待遇嗎？」如果沒有較好的誘因，如何吸引香港人來高雄統一定居？如果高雄市政府可以提出更好的待遇，那為什麼不先照顧高雄市民，讓高雄市有更好的居住品質？

黃文益指出，其實背後的政治目的，就是希望在罷韓過程中，減輕年輕人對韓國瑜的不好印象，才推出香港村，「他明知道不可行，卻把防疫拋在腦後，把政治生命擺在第一順位」。黃文益認為，韓國瑜在里政會議中拋出香港村議題，是不負責任的作法，也不會得到高雄市民的認同，不僅時機不成熟且沒有長遠，「就是急著趕快跟里長宣布訊息」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！