影／直擊武漢包機！接到通知「整理行李回台灣」...他自爆：興奮到睡不著覺

記者曾俊豪／綜合報導

第二批武漢包機10日深夜、11日清晨陸續抵達桃園機場，一共讓361位台人得以回到台灣。回想起此次滯留期間的經歷，一名曾姓民眾指出，自己是在回台前一天收到通知要收拾行李，結果隔天就說要回台灣了，「我真的是很開心，興奮的一夜沒睡覺」。

《中新社》今曝光此次包機時，現場台灣民眾登機的情況。從畫面中可以看到，出發大廳內，地勤人員穿著全套防護服辦理登機和托運手續，一旁還有天河機場的醫務人員待命，以備不時之需。許多人看到媒體，也大方分享這段時間的感受。

▲滯留武漢第二架、第三架包機已返台。（圖／讀者提供）

家住在基隆的姜先生去年底到黃石拜訪朋友，他表示，封城的消息出現後，他就天天待在家裡面，「這段時間我天天做運動，無聊的時候天天做運動，有把我的身體鍛鍊得比較強健一點。」

另一位曾先生則提到，滯留的這段期間，從湖北要去任何地方都不方便，「昨天接到通知要我整理行李，然後今天說就要回去了，我真的是很開心，昨天興奮得一夜沒睡覺。」

由於2月初的首批包機出現一名「確診台商」，導致兩岸對後續包機產生分歧，因此，陸方這次可說做足準備，不僅接獲登機通知的台灣民眾要有核酸檢測報告書，到現場時，也得再經過層層檢測，確保健康狀況無虞。

▲有民眾得知可以回台灣，興奮到睡不著覺。（圖／讀者提供）

湖北省台辦經濟處副處長朱琨表示，核准登機前，已對每人進行核酸檢測，結果都必須是陰性，工作人員當天還進行3次體溫檢測，要求不超過37.3度。「檢測結果如果是陽性，一律不允許登機，我們會按照相關的防疫要求進行隔離，包括隨行的親密接觸者、家人等，都會從登機人員名單上，進行重新調整。」

武漢市台辦綜合處負責人劉紅星則提到，這段時間到府關懷滯留的台灣民眾，他們都表示感謝之情，也希望台灣方面能考慮仍滯留湖北的700多名台胞迫切的返鄉願望，盡快讓他們回家。

▲第二批包機名單以老弱婦孺為主。（圖／讀者提供）