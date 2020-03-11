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「台日加油！」蔡英文PO文悼311大地震：9年後一起對抗新冠肺炎

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▲▼蔡英文發文談311東日本大地震。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲蔡英文發文談311東日本大地震。（圖／翻攝自蔡英文推特）

記者袁茵／台北報導

發生於2011年3月11日的東日本大地震在今（11）日屆滿9年，總統蔡英文一早就於推特上以日文發文，談及台灣跟日本總是互相依靠、超越逆境，現在也一起對抗新冠肺炎，並hashtag「台日友好」。

蔡英文11日在推特上表示，「每當災難來襲，台灣和日本總會彼此互相依靠、克服逆境。在東日本大地震發生九周年的今天，我們一起面對新型冠狀病毒。因此，我在今天的下午2點46分（日本時間），會跟日本民眾們一起為犧牲者默禱。」

蔡英文也在文末標記「#東日本大地震9年」、「#台日友好」，並且放上一張「台日加油。台灣與日本一起努力。」的圖片。許多日本網友們留言回應，「一起努力吧！」、「蔡總統，謝謝你的文章。日本在九年前受了重傷，但是在台灣人民的大力幫助下，我們將永遠不會忘記」、「感謝您一直以來的支持。台灣和日本是好朋友」、「非常感謝您。」

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▼日本311大地震。（資料圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

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