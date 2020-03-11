　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵企業工會呼籲，應提供同仁充足防疫用品。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，高鐵公司加強車廂內外消毒作業，並預計於本月15日起實施防疫班表，採取固定班表不混派與分區辦公。高鐵企業工會表示，希望加強幾項防疫措施，包括暫停商務車廂提供熱飲與報章雜誌服務、暫停驗票、暫停乘車服務導引等。

高鐵企業工會10日與高鐵公司針對新冠肺炎防疫策略(防疫班表、防疫措施等)相關議題進行討論，高鐵公司指出，考量防疫迫切性，防疫班表需自3月15日起實施，但也會在3月15日至4月5日期間，提供較大彈性協助同仁滿足班表與排定休假需求。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,防疫,高鐵防疫。（圖／高鐵提供）

▲高鐵加強防疫。（圖／高鐵提供）

高鐵企工表示，針對防疫班表配套，提出九大主張，包括防疫期間同仁因公導致需居家隔離或居家檢疫，需給予全薪公假14天；同仁於值勤時發燒，經測量額溫達37.5度、耳溫達38度時，應立即要求返家並給予全薪病假；防疫班表輪值週期，必須合乎勞動基準法之規定。

對於法令規定給予之假別(如特休、國定假日挪移等)，同仁如有需求，應盡可能提供必要之協助；對於配合防疫班表而導致工時不足時，應由公司進行吸收，不得再要求員工補償不足工時；詳細公告對於單日12小時班表，工資計算應清楚告知。

依性別工作平等法申請之所謂媽媽班，如遇防疫班表限制時，應從優放寬調整；特休申請應依法律規定8小時計算；四月份之疏運連假之班表，應盡速公告。

▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲每日搭乘高鐵旅客人數眾多。（圖／記者李宜秦攝）

另高鐵企工呼籲，不可限制組員配戴之口罩顏色；應於防疫期間暫停商務車廂熱飲、報章雜誌之服務；暫停驗票班，避免過多接觸旅客之風險；防疫期間暫停乘車服務導引；現場列車維修之人員，應每日配發口罩；活性碳口罩應提供給有工作需要之維修人員索取；如異地辦公時，通勤往返時間應納入工時計算等。

高鐵公司表示，將持續透過防疫小組機制進行各項防疫準備工作。其中，有關防疫班表之規劃，係以合理、可行為原則，進行分區、分組執勤模式，避免因人員交叉感染以致無法提供大眾運輸服務，同時正持續與同仁溝通，將採取各種可行對策，盡力降低因落實防疫對同仁造成之影響。

ET快訊
摩鐵開房蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而
超越平時負荷量200％！義大利醫護崩潰　80歲以上患者直接被
蔡壁如：最重開除張益贍黨籍、請蔡宜芳離開
統一發票確定增開1組六獎200元　雲端發票500元獎加碼10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

疫情衝擊鬧血荒目標1萬袋　台中郵局鼓勵挽袖：送50元商品卡

日本停課期間限定　《航海王》1～60集開放線上免費看

最新2確診微燒、輕咳「都從歐洲回來」　台灣累積48例...時間軸整理一次看

送新竹醫護400條護手霜！台中女「熬夜擴大愛心」全台送暖　急診醫感動炸

「夫妻恩愛私照」亂丟工地　他1招反擊：太囂張！網傻：秒變告別式

最扯國道飆速190公里！「十大嚴重超速車號」曝光　1個月最多違規19天

看過捐救護車、捐消防車　有看過捐寵物推車嗎？

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

疫情衝擊鬧血荒目標1萬袋　台中郵局鼓勵挽袖：送50元商品卡

日本停課期間限定　《航海王》1～60集開放線上免費看

最新2確診微燒、輕咳「都從歐洲回來」　台灣累積48例...時間軸整理一次看

送新竹醫護400條護手霜！台中女「熬夜擴大愛心」全台送暖　急診醫感動炸

「夫妻恩愛私照」亂丟工地　他1招反擊：太囂張！網傻：秒變告別式

最扯國道飆速190公里！「十大嚴重超速車號」曝光　1個月最多違規19天

看過捐救護車、捐消防車　有看過捐寵物推車嗎？

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

第二批包機延誤2小時173人登機

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

東航192人到了　等7hrs抵達國門

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

快訊／新冠肺炎再添1例！

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

指揮中心曝華航延宕4小時「關鍵實情」

彰化口罩超多！成人剩12萬片「賣不掉很麻煩」　北部人喊買

更多熱門

相關新聞

港女入境遭拒載　交通部：今起違反規定將開罰

港女入境遭拒載　交通部：今起違反規定將開罰

新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園國際機場8日晚間傳出有位從美國過境香港再入境台灣女子，入境被告知需居家檢疫14天且不得搭乘大眾運輸工具返家，女子以沒錢為由在桃機「耗了」7小時卻突然消失，外傳女子疑似偷搭小黃返家，航警局11日透露，該女子經勸導後，最後還是搭乘防疫車輛返回台南。

蔡英文PO文悼311：一起對抗新冠肺炎

蔡英文PO文悼311：一起對抗新冠肺炎

「布」口罩出口禁令解除　經部：自12日起開放出口

「布」口罩出口禁令解除　經部：自12日起開放出口

義大利激似37天前湖北　慘況雷同

義大利激似37天前湖北　慘況雷同

股東發燒出席股東會　金管會要求公司設隔離區

股東發燒出席股東會　金管會要求公司設隔離區

關鍵字：

武漢肺炎湖北

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

第二批包機延誤2小時173人登機

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面