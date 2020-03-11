減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

▲高鐵企業工會呼籲，應提供同仁充足防疫用品。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，高鐵公司加強車廂內外消毒作業，並預計於本月15日起實施防疫班表，採取固定班表不混派與分區辦公。高鐵企業工會表示，希望加強幾項防疫措施，包括暫停商務車廂提供熱飲與報章雜誌服務、暫停驗票、暫停乘車服務導引等。

高鐵企業工會10日與高鐵公司針對新冠肺炎防疫策略(防疫班表、防疫措施等)相關議題進行討論，高鐵公司指出，考量防疫迫切性，防疫班表需自3月15日起實施，但也會在3月15日至4月5日期間，提供較大彈性協助同仁滿足班表與排定休假需求。

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▲高鐵加強防疫。（圖／高鐵提供）

高鐵企工表示，針對防疫班表配套，提出九大主張，包括防疫期間同仁因公導致需居家隔離或居家檢疫，需給予全薪公假14天；同仁於值勤時發燒，經測量額溫達37.5度、耳溫達38度時，應立即要求返家並給予全薪病假；防疫班表輪值週期，必須合乎勞動基準法之規定。

對於法令規定給予之假別(如特休、國定假日挪移等)，同仁如有需求，應盡可能提供必要之協助；對於配合防疫班表而導致工時不足時，應由公司進行吸收，不得再要求員工補償不足工時；詳細公告對於單日12小時班表，工資計算應清楚告知。

依性別工作平等法申請之所謂媽媽班，如遇防疫班表限制時，應從優放寬調整；特休申請應依法律規定8小時計算；四月份之疏運連假之班表，應盡速公告。

▲每日搭乘高鐵旅客人數眾多。（圖／記者李宜秦攝）

另高鐵企工呼籲，不可限制組員配戴之口罩顏色；應於防疫期間暫停商務車廂熱飲、報章雜誌之服務；暫停驗票班，避免過多接觸旅客之風險；防疫期間暫停乘車服務導引；現場列車維修之人員，應每日配發口罩；活性碳口罩應提供給有工作需要之維修人員索取；如異地辦公時，通勤往返時間應納入工時計算等。

高鐵公司表示，將持續透過防疫小組機制進行各項防疫準備工作。其中，有關防疫班表之規劃，係以合理、可行為原則，進行分區、分組執勤模式，避免因人員交叉感染以致無法提供大眾運輸服務，同時正持續與同仁溝通，將採取各種可行對策，盡力降低因落實防疫對同仁造成之影響。