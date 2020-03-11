11小時領800！飲料妹做5天走人　一看薪資袋傻眼「只到對面點餐扣500」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月到某間飲料店上班，每天從早上10點做到晚上9點，沒想到提出離職後才發現，薪水1天才領到800元，還因「到對面火鍋店點餐」等情況被扣錢，讓她相當不服氣。

女網友在爆怨公社發文透露，她2月18日入職，做了5天後於22日離職；然而，事後拿到薪資袋，才驚覺不對勁，「每天早上10點到晚上9點，只有其中一天是到晚上7點，結果一天薪水給800？」

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她更氣憤地說，「珍珠長螞蟻了，經過店長同意才處理，不倒掉難道給客人喝嗎？扣我100；然後未交接，鐵門鑰匙放進抽屜鎖住，我請他們調監視器，沒有回我...直接扣500；還有只是去對面的火鍋店點餐，請他送來，還有徵得店長同意，難道沒有吃飯時間？直接扣我200，我只想知道這樣公平嗎？」

▲連點個餐都被扣錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛替她抱不平，直言「什麼鳥工作一天才給800」、「我請工讀生發傳單都1小時180了」、「拿薪資袋去勞工局吧」、「有些老闆就是東扣西扣才會好野啊」、「他根本就是想讓你自動走人吧」。

但也有許多人持不同看法，表示「用餐有爭議啊，有吃飯時間但是有說可以外出吃飯嗎？如果整家店只有你一個人，當然不可能讓你出去」、「上班保持環境整潔不佳，導致食料受損才有螞蟻；鑰匙鎖在抽屜沒交接是自己的粗心，請工人來開鎖一次3-500元」。

另外，原po還透露，是以月薪26000元、月休4天去算，然後津貼、勞健保、團保都沒有，「因為沒有滿5人的樣子，所以無法加保。」