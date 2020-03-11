　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！　她傻眼揭真相：要看清楚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 原PO買到純麵條版的韓式泡麵 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO買到的韓式泡麵沒有醬包 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

韓式泡麵相較起台式泡麵，大多都比較有較勁，QQ的口感很耐煮。一名網友哭訴，自己在深夜想煮一碗韓式泡麵來吃，無奈打開後發現竟沒有半個醬包，仔細端詳後才發現這是無醬包的「純麵條版泡麵」，讓家中沒有其他調味料的她超崩潰，不知該如何是好。

「勸各位要買之前看清楚。」一名女網友10日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示深夜肚子突然有點餓，想起家中有韓式泡麵，便開心地準備開一包煮來吃。

請繼續往下閱讀...

沒想到，原PO一打開包裝，卻沒有看到調味醬包，裡頭只有白白的麵條。她仔細看了一下包裝，才發現這款泡麵原本就沒有附醬包，賣的是「純麵條」而已，讓她傻眼求救「我去哪裡找醬來配......。」

▲▼ 原PO買到純麵條版的韓式泡麵 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲往好處想，買到純麵條可以順便磨練廚藝。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO不禁抱怨，整個泡麵的包裝都是韓文，雖然中文品名的確有標註出來「純麵條」3個字，卻不好被注意到，讓她好失望。對此有過來人表示，他先前是注意到這款泡麵的價錢便宜很多，仔細看才發現有這樣的差異。

其他網友認為，這樣可以調自己喜歡吃的醬也不賴，紛紛給出建議，「你有沙茶醬嗎」、「有肉醬罐頭的話，拌麵也很不錯」、「醬油、醋、麻油、蒜頭拌一拌就好囉」、「家裡常備，這炒泡麵超好吃」、「吃乾的，捏碎+胡椒」、「我有被騙過」、「沙茶醬百搭」、「醬油加減用吧」。

不過原PO事後無奈回應，家裡真的什麼調味料都沒有，崩潰直喊「我好餓！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」合照露端倪！政壇早就傳遍
口罩運費7塊被嫌貴！醫曝「4行銷話術」感覺差很大…網推爆：免
張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

白海豚快消失了！環團提「公民告知訴訟」護棲息地遭駁回將抗告

15分鐘快篩試劑Made In Taiwan　中研院製圖闢謠

11小時領800！飲料妹做5天走人　一看薪資袋傻眼「只到對面點餐扣500」

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！　她傻眼揭真相：要看清楚

「鋼鐵部長」26小時行程曝！包機抗疫盯場未闔眼　陳時中：很久沒值大夜班

11hrs只賺800！老闆3理由狂扣　倒掉「長螞蟻珍珠」-100…她怒：要給客人喝？

微團隊操作番茄工作法記住一個原則　不共用番茄鐘也能全員達標

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

白海豚快消失了！環團提「公民告知訴訟」護棲息地遭駁回將抗告

15分鐘快篩試劑Made In Taiwan　中研院製圖闢謠

11小時領800！飲料妹做5天走人　一看薪資袋傻眼「只到對面點餐扣500」

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！　她傻眼揭真相：要看清楚

「鋼鐵部長」26小時行程曝！包機抗疫盯場未闔眼　陳時中：很久沒值大夜班

11hrs只賺800！老闆3理由狂扣　倒掉「長螞蟻珍珠」-100…她怒：要給客人喝？

微團隊操作番茄工作法記住一個原則　不共用番茄鐘也能全員達標

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

中職／悍將啦啦隊補強！Fubon Angels增3名　人數創隊史新高

Uber代送3烤全鴨無人收件...放自家冰箱　一句「再送要加錢」挨告

網傳被她咬到會變「新冠哈士奇」　台南警查出幕後PO文者送辦

抓包男友偷吃人妻「脫光對話」　蘿莉塔「證據全截圖」開嗆小三：爆料公社見！

中學五人制／走過4年「關鍵」挫敗　北投教頭哽咽奪任內首冠

彰化大馬路清晨3男幹架　「衝x小」揮球棒鐵棍齊飛狂打

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

小禎爆去年就辭《2分之一強》認對節目沒貢獻：有點累！　親回合作胡瓜下一步

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

快訊／新冠肺炎再添1例！

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

指揮中心曝華航延宕4小時「關鍵實情」

彰化口罩超多！成人剩12萬片「賣不掉很麻煩」　北部人喊買

更多熱門

相關新聞

11hrs只賺800！老闆3理由狂扣　倒掉長螞蟻珍珠-100

11hrs只賺800！老闆3理由狂扣　倒掉長螞蟻珍珠-100

「珍珠長螞蟻了，不倒掉難道給客人喝嗎？」一名女網友在臉書發文抱怨，自己每天上班11個小時，但日薪卻只有800元，而她只做了5天就離職，卻被用各種理由扣薪，誇張的是，就連長螞蟻的珍珠到掉，也被扣了100元，讓她相當錯愕，發文問道，「我只想知道這樣公平嗎？」

28歲男粉愛慘許光漢！神複製同款襯衫

28歲男粉愛慘許光漢！神複製同款襯衫

家裡辦喪事！姑姑急call「10斤蒜頭當回禮」

家裡辦喪事！姑姑急call「10斤蒜頭當回禮」

拾荒爺爺「撿地上髒口罩」秒戴上

拾荒爺爺「撿地上髒口罩」秒戴上

同事狂咳不戴口罩！被勸後「勉強戴半套」

同事狂咳不戴口罩！被勸後「勉強戴半套」

關鍵字：

韓式泡麵醬包調味料爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面