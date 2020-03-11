深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！　她傻眼揭真相：要看清楚

▲ 原PO買到的韓式泡麵沒有醬包 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

韓式泡麵相較起台式泡麵，大多都比較有較勁，QQ的口感很耐煮。一名網友哭訴，自己在深夜想煮一碗韓式泡麵來吃，無奈打開後發現竟沒有半個醬包，仔細端詳後才發現這是無醬包的「純麵條版泡麵」，讓家中沒有其他調味料的她超崩潰，不知該如何是好。

「勸各位要買之前看清楚。」一名女網友10日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示深夜肚子突然有點餓，想起家中有韓式泡麵，便開心地準備開一包煮來吃。

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沒想到，原PO一打開包裝，卻沒有看到調味醬包，裡頭只有白白的麵條。她仔細看了一下包裝，才發現這款泡麵原本就沒有附醬包，賣的是「純麵條」而已，讓她傻眼求救「我去哪裡找醬來配......。」

▲往好處想，買到純麵條可以順便磨練廚藝。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO不禁抱怨，整個泡麵的包裝都是韓文，雖然中文品名的確有標註出來「純麵條」3個字，卻不好被注意到，讓她好失望。對此有過來人表示，他先前是注意到這款泡麵的價錢便宜很多，仔細看才發現有這樣的差異。

其他網友認為，這樣可以調自己喜歡吃的醬也不賴，紛紛給出建議，「你有沙茶醬嗎」、「有肉醬罐頭的話，拌麵也很不錯」、「醬油、醋、麻油、蒜頭拌一拌就好囉」、「家裡常備，這炒泡麵超好吃」、「吃乾的，捏碎+胡椒」、「我有被騙過」、「沙茶醬百搭」、「醬油加減用吧」。

不過原PO事後無奈回應，家裡真的什麼調味料都沒有，崩潰直喊「我好餓！」

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