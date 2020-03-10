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拾荒爺爺「撿地上髒口罩」戴上！她暖送2個：換新的...下一幕仍逼哭網友

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▲▼街友,遊民,流浪漢,無家可歸（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚在返家途中，撞見一位拾荒爺爺彎下腰，撿拾被隨意丟棄的髒口罩，甚至直接戴上，她在一陣心酸後，迅速拿出兩片口罩送給對方，雖然爺爺聽話換上新的，不過仍把撿的放進口袋裡，此舉讓她一直掛心著，「只希望他把那個丟掉。」

女網友昨晚在爆怨公社提到，「下班經過某段路，前方有位拾荒長輩，經過他時前方剛好紅燈，結果在等待過程中看了眼後照鏡，發現他彎腰撿東西，仔細一看...竟是丟棄的口罩，還立即戴上。」

請繼續往下閱讀...

就這樣老爺爺戴著口罩慢慢走近，而她忍不住開口提醒，「那個丟掉了...很髒，況且前一個人有沒有生病也不知道，傳染就不好了。」眼看對方直說沒關係，熱心的原po只好把車停路邊，接著從車廂拿出兩個口罩，並請他丟棄髒口罩、換上新的。

口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

女網友接著說，「他當著我的面，拿下髒口罩，換上我給他的，可是那舊的他還是放進褲子口袋了。哎唷...下班要趕回家弄晚餐，沒時間跟他勸說了，希望阿伯真的把撿的那個丟了。」

對此，她呼籲，「防疫期間，沒公德心的人一堆，口罩拔除丟垃圾桶好嗎？」而網友們看完都鼻酸了，直呼「妳是好心人，台灣需要你我一起守護」、「覺得好難受」、「這樣真的不行啊~阿伯」、「好難過的貼文，希望那個阿北不要生病了」。

 
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