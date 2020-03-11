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義大利北部中國人超多…幾佔小鎮1/3！確診暴增「4關鍵」專家也搖頭

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▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利的「隔離防疫」觀念薄弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

義大利新冠肺炎確診數一路飆升，截至11日中午，確診人數已達1萬149例，成為除了中國以外，疫情最嚴重的國家，總理孔蒂（Giuseppe Conte）也宣布全國封鎖至4月3日，居民更笑稱自己是處在第二個武漢。義大利確診病例迅速增加，外媒認為主要可歸咎於以下4個原因：北方工廠密集、老年人口眾多、文化習慣與政策不一。

北方工廠密集

義大利疫情最嚴重的地方主要集中在北方，尤其是佛羅倫斯西北方的小鎮普拉托（Prato），該地是全球知名精品工廠的所在地，包含Gucci、Armani、Prada都在普拉托製造，而許多工廠老闆、員工與成衣工人都是來自中國，其中大部分都來自溫州；據統計，普拉托約有6萬名溫州人，約佔該地人口的三分之一。

結果，在疫情爆發之初，事逢中國農曆新年，許多溫州人也趁著假期回家過年，然而這次的疫情在溫州也是非常嚴重，是湖北省以外第一個宣布封城的城市，因此病毒也被順理成章地帶回義大利。

▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利確診人數已經破萬。（圖／達志影像／美聯社）

老年人口眾多

義大利確診的死亡率達4.96％，相較於南韓的0.69％明顯高出許多，義大利國立衛生研究院（National Institutes of Health）傳染病主任雷札（Giovanni Rezza）認為，義大利確診的高死亡率源自於該國的「老年人口」。

義大利國立衛生研究院指出，義大利死亡病患的平均年齡為81歲；根據《Business Insider》數據指出，義大利是全球人口老化最嚴重的國家之一，有近60％的國民年紀在40歲以上，其中23％在65歲以上，而本身患有慢性疾病的老年人，就是最容易感染新冠肺炎的族群。

文化習慣

雷丁大學（University of Reading）經濟系學者朱斯塔（Marina Della Giusta）表示，義大利文化讓人們很習慣相互接觸，不論是擁抱還是親吻臉頰，都是該國的基本社交禮儀，「他們的習慣是打招呼時要互相親吻臉頰，人與人之間的距離比其他國家都還要短。」

義大利人也相當喜歡戶外活動，《Express & Star》報導指出，先前倫巴底（Lombardy）宣布停課之後，仍舊有許多人沒有把隔離當作一回事，反而有許多家長認為應該要帶孩童到郊外透氣，跑去山上或海邊的度假，反而讓病毒加速傳遞。

▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利防疫政策如多頭馬車。（圖／達志影像／美聯社）

政策不一

《紐約時報》指出，義大利近來採取嚴厲手段來阻止疫情，包含取消來往中國的航班、封鎖疫情嚴重城市等，但中央與地方官員的說法卻大相逕庭；例如總理孔蒂宣布，除非得到特殊許可，否則義大利居民有義務待在封鎖範圍以內，但封城的倫巴底官員官員卻說，邊界沒有管控這麼嚴格。

民眾批評當局就像得了「精神分裂」，一下子說必須謹慎面對疫情，一下就說只要多洗手就好，甚至有封鎖區內的居民表示，他都走鄉村小路，繞過警察的檢查哨到外面酒吧喝酒。義大利反對黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）也痛批，當局並未給出明確指令，「到底誰能做什麼事？你能去哪裡？」

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