　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3例境外輸入確診！「西班牙、法國回國」中鏢…包括不到兩歲男嬰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國本土新冠肺炎疫情持續好轉，開始出現境外輸入性病例，成為防疫新的挑戰點。廣東衛健委11日通報，新增3例境外輸入新冠肺炎確診病例，深圳市報告1例法國輸入病例，中山市報告2例西班牙輸入病例。其中，一位不到2歲的男嬰確診患病。

輸入確診病例1：

廖男，中國籍，25歲，出境前常住深圳寶安區，從法國返回中國，經深圳灣口岸入境時被送院，隨後被確診，也是深圳第三例境外輸入病例。

患者確診前主要活動軌跡：

2月7日，廖男因公出差，從深圳前往香港機場，乘坐飛機抵達法國巴黎（航班號CX261），期間一直停留在法國巴黎。他自述，在法國期間，有一名共事的法國籍人士有發熱症狀。

3月2日，廖男開始出現發熱、咳嗽等症狀，3月9日從法國巴黎乘坐飛機返回香港（航班號CX260），3月10日清晨到達香港機場後，直接乘坐香港計程車（車牌號UF1749）到達深圳灣口岸。

3月10日8點30分廖男入境，體溫正常（36.9℃），填寫的健康申報卡顯示他有法國旅行史、並曾出現咳痰等症狀。深圳海關立即為他採樣檢測，並通知救護車，於3月10日上午10時將該旅客送至蛇口人民醫院發熱門診就醫，該院胸部CT檢查顯示他雙肺均出現片狀磨玻璃影。

3月10日19點深圳海關、蛇口人民醫院完成初篩檢測，結果為新冠病毒核酸陽性。3月11日0點03分，深圳市疾控中心完成覆核檢測，結果也為陽性。目前患者已被送至深圳市第三人民醫院隔離治療，病情平穩。

經初步判定，由於患者入境深圳時已被海關聯繫120救護車送院留觀，在大陸並未產生密切接觸者。截至3月11日，深圳已發現3例境外輸入的新冠肺炎病例，第一例於3月1日確診，由英國輸入；第二例於3月6日確診，由西班牙輸入。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲大陸出現境外輸入性病例。（圖／路透）

輸入確診病例2：

33歲女性，中國籍，住中山市石岐區時代雲圖，1月24日與3名家人一同，由中山經廣州前往西班牙瓦倫西亞探親，當地時間3月9日上午6時乘歐羅巴航空UX1005航班（座位：18A、18B、18C和19A）由西班牙飛往法國巴黎，隨後於當地時間12時轉乘南方航空CZ348航班（座位：36G、36H、36J和36K）回國，於北京時間3月10日上午6時抵達廣州白雲機場T2航站樓，入境時經檢查無發熱，申報無不適症狀，機場海關對她採集咽拭子標本後予放行。

3月10日11時左右，她在機場到達區跨市機場大巴櫃檯購買車票，隨後在該櫃檯附近真功夫連鎖速食餐廳用餐，逗留約30分鐘，然後在該航站樓跨市機場大巴乘車點14號車位，乘坐11時50分發車的機場大巴返回中山，14時許到達西區懿峰國際候機室。

14時10分左右，在候機室路邊搭乘計程車，於14時26分到達石岐區時代雲圖社區，經該社區保全登記情況、測量體溫正常後，回到住處，回家後，除到負一樓扔垃圾和到社區門口取外賣，無其他外出情況，外出期間均有戴口罩，未與他人接觸和交流，在接到廣州海關電話通知其咽拭子檢測結果為陽性後，當晚23時許由負壓救護車轉送至市第二人民醫院隔離治療。

患者入院後，市二院對其完善了相關臨床檢查，採集了咽拭子、肛拭子和血清標本，開展新冠病毒相關檢測，11日早上予以確診。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,武漢。（圖／路透）

▲大陸新冠肺炎疫情逐漸好轉。（圖／路透）

輸入確診病例3：

1歲11個月男嬰，中國籍，為上述確診者小兒子，住所和行程與病例2一致。目前，2人均在中山市二院集中隔離治療，病情為普通型。

目前，對確診病例所在社區樓棟公共場所、電梯、地下車庫、垃圾桶，以及病家內各環節、部位，疾控部門實施了終末消毒。

截至3月11日12時，初步判斷密切接觸者46人，其中12人在中山市，均已經實施集中隔離觀察；其餘34人均為CZ348航班乘客，其中已核實追蹤8人在廣東省其他地市，已由所在地衛生健康部門組織實施集中隔離觀察，未發現不適；外省的人員由疾控部門發函給當地進行協查管理。

►戴口罩也要記得保養

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
快訊／斗六心臟病少年「咳血轉送北榮」　11:26順利抵達
被嗆「不開心就不要做」　藥師掛牌停賣1日..郵差送貨也拒收
劉樂妍沒隔離就住院開刀：等不了14天！求救衛生局錄音曝..公
美國參議院一致通過台北法案！待川普簽署生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」　致鑽石公主20％乘客確診

3歲童發燒還「尿出醬油色」！爸媽怕被隔離拒絕就醫...檢查結果出爐

美國務院籲調查黑警暴力　港府回：會不偏不倚的處理

15歲逆子午夜弒親！「持刀反覆捅刺」屠殺　雙親臥倒血泊…母當場慘死

熬夜玩手機！20歲嫩妹突感「眼前有黑布」...就醫大驚「視網膜脫落了」

3例境外輸入確診！「西班牙、法國回國」中鏢…包括不到兩歲男嬰

再被問「病毒是哪國發源」　耿爽：這是一個科學問題

超噁！武漢小區用垃圾車送肉　紀監委就責2人火速被免職

再創新低！大陸一天「只新增15例確診」　武漢新增縮到剩個位數

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」　致鑽石公主20％乘客確診

3歲童發燒還「尿出醬油色」！爸媽怕被隔離拒絕就醫...檢查結果出爐

美國務院籲調查黑警暴力　港府回：會不偏不倚的處理

15歲逆子午夜弒親！「持刀反覆捅刺」屠殺　雙親臥倒血泊…母當場慘死

熬夜玩手機！20歲嫩妹突感「眼前有黑布」...就醫大驚「視網膜脫落了」

3例境外輸入確診！「西班牙、法國回國」中鏢…包括不到兩歲男嬰

再被問「病毒是哪國發源」　耿爽：這是一個科學問題

超噁！武漢小區用垃圾車送肉　紀監委就責2人火速被免職

再創新低！大陸一天「只新增15例確診」　武漢新增縮到剩個位數

亞股受驚！日港股暴跌近千點、韓台股跌幅逾4％　陸股下跌逾1％已是相對抗跌

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

NCAA將打閉門賽　男女籃與各項運動全比照辦理

泥潭鱷魚對峙挖土機　張牙瞬間怪手降落…牠無助被撈起

防群聚感染！日本環球影城宣布延長休園時間　免手續費全額退票

生病在家休息！一睜眼萌貓躺身旁深情對望　她笑：我沒養貓啊

苦苓／「恨」在瘟疫蔓延時　惡婆婆專找台灣麻煩

陸地產商慘上加慘　630億到期債月底就要還

爵士回不去鹽湖城　全隊被隔離在奧克拉荷馬

疫情損經濟！澳洲宣布176億元財政刺激計畫　約600萬人可領萬元現金

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

環時：台灣發動大規模「網路攻擊」

新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面！

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」產下男嬰

20歲正妹「凌晨失蹤」　最後PO文母親一看腿軟

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

陸專家預估：武漢3月底病例清零

浙江慈溪發現小孩屍骨　毛毯包裹死亡約4年

病毒發源自哪一國？耿爽回應了

東航畫面曝光！乘客戴口罩、面罩還穿防護衣

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣

武漢小區用「垃圾車運送」平價肉！

她出院2個小時就「復陽」　家人也重新隔離14天

武漢用垃圾車送肉　紀監委就責

更多熱門

相關新聞

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

爵士當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)2天前接受採訪時，才故意「觸碰」了每個麥克風和錄音器材，當時還有球迷「附和」表示NBA對於新冠肺炎(COVID-19)疫情太過大驚小怪；未料戈貝爾12日對雷霆賽前就傳出確診新冠肺炎，現在他的隊友和對手全部被隔離。

20世紀最慘傳染病　西班牙流感釀5千萬人死

20世紀最慘傳染病　西班牙流感釀5千萬人死

NBA宣布停賽　爵士雷霆全員遭隔離

NBA宣布停賽　爵士雷霆全員遭隔離

武漢用垃圾車送肉　紀監委就責

武漢用垃圾車送肉　紀監委就責

再創新低！大陸一天「只新增15例確診」

再創新低！大陸一天「只新增15例確診」

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎境外輸入性病例

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

18台人拒檢真相　知情家屬還原

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面