3例境外輸入確診！「西班牙、法國回國」中鏢…包括不到兩歲男嬰

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國本土新冠肺炎疫情持續好轉，開始出現境外輸入性病例，成為防疫新的挑戰點。廣東衛健委11日通報，新增3例境外輸入新冠肺炎確診病例，深圳市報告1例法國輸入病例，中山市報告2例西班牙輸入病例。其中，一位不到2歲的男嬰確診患病。

輸入確診病例1：

廖男，中國籍，25歲，出境前常住深圳寶安區，從法國返回中國，經深圳灣口岸入境時被送院，隨後被確診，也是深圳第三例境外輸入病例。

患者確診前主要活動軌跡：

2月7日，廖男因公出差，從深圳前往香港機場，乘坐飛機抵達法國巴黎（航班號CX261），期間一直停留在法國巴黎。他自述，在法國期間，有一名共事的法國籍人士有發熱症狀。

3月2日，廖男開始出現發熱、咳嗽等症狀，3月9日從法國巴黎乘坐飛機返回香港（航班號CX260），3月10日清晨到達香港機場後，直接乘坐香港計程車（車牌號UF1749）到達深圳灣口岸。

3月10日8點30分廖男入境，體溫正常（36.9℃），填寫的健康申報卡顯示他有法國旅行史、並曾出現咳痰等症狀。深圳海關立即為他採樣檢測，並通知救護車，於3月10日上午10時將該旅客送至蛇口人民醫院發熱門診就醫，該院胸部CT檢查顯示他雙肺均出現片狀磨玻璃影。

3月10日19點深圳海關、蛇口人民醫院完成初篩檢測，結果為新冠病毒核酸陽性。3月11日0點03分，深圳市疾控中心完成覆核檢測，結果也為陽性。目前患者已被送至深圳市第三人民醫院隔離治療，病情平穩。

經初步判定，由於患者入境深圳時已被海關聯繫120救護車送院留觀，在大陸並未產生密切接觸者。截至3月11日，深圳已發現3例境外輸入的新冠肺炎病例，第一例於3月1日確診，由英國輸入；第二例於3月6日確診，由西班牙輸入。

▲大陸出現境外輸入性病例。（圖／路透）

輸入確診病例2：

33歲女性，中國籍，住中山市石岐區時代雲圖，1月24日與3名家人一同，由中山經廣州前往西班牙瓦倫西亞探親，當地時間3月9日上午6時乘歐羅巴航空UX1005航班（座位：18A、18B、18C和19A）由西班牙飛往法國巴黎，隨後於當地時間12時轉乘南方航空CZ348航班（座位：36G、36H、36J和36K）回國，於北京時間3月10日上午6時抵達廣州白雲機場T2航站樓，入境時經檢查無發熱，申報無不適症狀，機場海關對她採集咽拭子標本後予放行。

3月10日11時左右，她在機場到達區跨市機場大巴櫃檯購買車票，隨後在該櫃檯附近真功夫連鎖速食餐廳用餐，逗留約30分鐘，然後在該航站樓跨市機場大巴乘車點14號車位，乘坐11時50分發車的機場大巴返回中山，14時許到達西區懿峰國際候機室。

14時10分左右，在候機室路邊搭乘計程車，於14時26分到達石岐區時代雲圖社區，經該社區保全登記情況、測量體溫正常後，回到住處，回家後，除到負一樓扔垃圾和到社區門口取外賣，無其他外出情況，外出期間均有戴口罩，未與他人接觸和交流，在接到廣州海關電話通知其咽拭子檢測結果為陽性後，當晚23時許由負壓救護車轉送至市第二人民醫院隔離治療。

患者入院後，市二院對其完善了相關臨床檢查，採集了咽拭子、肛拭子和血清標本，開展新冠病毒相關檢測，11日早上予以確診。

▲大陸新冠肺炎疫情逐漸好轉。（圖／路透）

輸入確診病例3：

1歲11個月男嬰，中國籍，為上述確診者小兒子，住所和行程與病例2一致。目前，2人均在中山市二院集中隔離治療，病情為普通型。

目前，對確診病例所在社區樓棟公共場所、電梯、地下車庫、垃圾桶，以及病家內各環節、部位，疾控部門實施了終末消毒。

截至3月11日12時，初步判斷密切接觸者46人，其中12人在中山市，均已經實施集中隔離觀察；其餘34人均為CZ348航班乘客，其中已核實追蹤8人在廣東省其他地市，已由所在地衛生健康部門組織實施集中隔離觀察，未發現不適；外省的人員由疾控部門發函給當地進行協查管理。

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