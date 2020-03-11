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被遺漏的人間縫隙…英機場「視新冠肺炎如浮雲」　義大利旅客免檢驗通關！

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▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲相較於英機場防疫鬆散，對於撤僑機則是相當嚴陣以待。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者戴雅真倫敦10日專電）英國武漢肺炎確診病例暴增，衛生次長多里斯（Nadine Dorries）也確診，民眾卻發現機場管理鬆散，從疫情嚴重的義大利飛抵英國，入境不需任何檢疫，令人感到不可思議且憂心。

英國已經累積382人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），6人死亡。不過，政府的防疫神經似乎仍舊沒有繃緊，有民眾對媒體表示，他從義大利飛抵英國，結果「沒有經過任何檢查」，大大方方入境。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，雖然英國航空公司（BA）已經停飛所有來自中國武漢疫區的班機，但是易捷航空（easyJet）與伏林航空（Vueling）等廉價航空公司今天依舊有來自義大利的班機在倫敦希斯羅（Heathrow）機場、倫敦蓋維克（London Gatwick）機場、曼徹斯特與愛丁堡等地降落。

然而，乘客抵達英國後，卻沒有人來替他們檢疫，或給予他們返家後自我隔離14天的任何建議，甚至機場的消毒洗手液也幾乎被用光。「獨立報」（Independent）報導，記者賈提（Federico Gatti）在推特上傳了一張他8日抵達倫敦蓋維克機場的海關照片，沒有任何人管理入境旅客。他在推文寫道：「剛從米蘭抵達倫敦。沒有檢查。沒有資訊。這怎麼可能？」

義大利有超過一萬人確診，死亡人數突破600人，義大利政府已經宣布全國警戒、限制出入境，但英國籍公民依舊可以離境返國。其他旅客也在社群媒體發文，表示機場沒有檢查機制。名為凱特（Kate）的網友說：「我朋友有家人今天從義大利返國，結果希斯羅機場沒有檢查入境旅客。我們國家好像不在乎，也沒有任何防範冠狀病毒的計畫。」

另一名網友也在推特說：「不想要嚇大家，不過我剛從義大利回來，在希斯羅機場沒有熱顯像儀，沒有關於冠狀病毒的資訊；只有一些乾洗手，如果你想用的話，簡直不可思議。」有網友說：「英國似乎要等著風暴抵達。今天去希斯羅機場，我兒子從米蘭來的班機完全沒有檢查，這不對吧。」

英格蘭公共衛生署官員對「獨立報」表示，對於英國機場提供許多預防措施，但沒有一項與檢驗冠狀病毒相關。這些措施包括告知機組員武漢肺炎的相關症狀，以及若有乘客回報出現症狀時該如何處理。機長廣播告知若乘客出現不適，必須通知醫療團隊進行評估，衡量在下機前是否需要有特殊處置。

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