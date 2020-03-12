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超噁！武漢小區用垃圾車送肉　紀監委就責2人火速被免職

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▲▼武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

▲武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

小區居民集資買肉，等來的卻是垃圾車！新冠肺炎疫情爆發，武漢市民為滿足物資需求，一般透過社區管委會統一購買，不料青山區卻有人便宜行事，擅自用「環衛車（垃圾車）」充當貨車，載來1000分平價肉品，並已經有530份送到居民手中，被冰進冰箱。目前，該社區管委會的黨委書記、副主任均被予以免職。

從武漢市青山區鋼都花園管委會的道歉信中可見，3月11日，由於「工作失誤」，社區在為居民運送集中購買的平價肉過程中，使用一輛環衛車運送了1000份，其中530份已發放，「沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對居民群眾的身心健康造成了不良影響。」

▲▼武漢市紀監委公告，將對社區用環衛車輛載肉一事立案審查。（圖／取自武漢市紀監委網站）

▲武漢市紀監委公告，將對社區用環衛車輛載肉一事立案審查。（圖／取自武漢市紀監委網站）

對此，該管委會除了連夜道歉，也立即提出補救措施，包括：一是請購買這批肉品的居民暫不要食用，社區將連夜上門收回、集中銷毀；二是保證明天將同等份量的平價肉安全清潔的，送到相關居民家中；三是第一時間追究人員責任並賠償；四是全面徹底整改。

但上述舉動仍無法平息居民怒火，尤其從畫面中可見，雖肉品有進行簡單包裝，但整輛車包括後車斗上，均有未清除的污漬，因此，武漢市紀委監委12日一早立案審查，再次直指這次事件，對居民群眾的身心健康造成不良影響。

▲▼武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

▲武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

武漢市紀委監委公告中決定，對負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查；目前，該社區管委會的黨委書記、副主任均被予以免職。

事件經武漢市紀委監委進一步曝光後，今日大陸各主要官媒紛紛轉發，許多網友在下方留言，指責「浪費一車肉一車蔬菜，平時是有多隨意」、「已經有530份被冰進冰箱，連肉帶細菌」、「沒有問題也製造問題」、「現在物資多寶貴，這是人幹的事情嗎」，還有人說，是不是需要請「總書記」、「副總理」再來關心一次。

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