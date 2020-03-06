兩性合諧感恩女性同仁　南警預祝婦女節快樂

▲台南市警二分局長王森瑒（左二），感謝每一位女性同仁，平日盡心盡力為警政工作努力，並獻上最誠摯的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月8日國際婦女節適逢星期日，台南市警二分局特別提前於6日辦理婦女節慶祝活動，二分局長王森瑒藉著這個機會，感謝每一位女性同仁，平日盡心盡力為警政工作努力，並獻上最誠摯的祝福。

市警二分局女性同仁人數佔二分局總人數17.5％，其中女警更僅佔11.25％。女警投入以男性為主的警察職場中，相當不容易，有配置女警單位常充滿了溫馨、體貼及愛心，帶來輕鬆自在、自信與溫柔關懷的無形力量。在這38婦女節的節慶中，建立友善環境與分工協調的兩性共同執勤的方式，進而發揮最大執法效能，才是警察機關對女性同仁尊重與理解的最大體現。

王森瑒分局長更感佩女性同仁長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，她們時常奔波、忙碌於職場工作與家庭照料間，不論身兼哪一個角色，肩負壓力絕不亞於男性，在婦女節前夕，王森瑒分局長一一致贈女性同仁一份禮物，感謝她們平日的辛勞，也代表著對女性的尊重與肯定，強調不是只有一天的祝賀，盼能永續推動性別主流化，讓社會更和諧。王森瑒分局長並祝全體婦女同胞，38節快樂，天天幸福！

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