228連假、大專院校開學日　南警連續4日交通疏導不斷電

▲228的3天連續假期，台南市警察局為加強道路交通秩序與行人安全通行，規劃交通崗252處，出勤1508人次警力，以維持連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年228的3天連續假期，台南市警察局為加強道路交通秩序與行人安全通行，並運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，除強化發揮疏導功能外，並針對重點交通項目執行，累計規劃交通崗252處，出勤1508人次警力，以維持228連假外出出遊及風景區與各主要道路交通順暢。

緊接著3月2日台南市各大專院校就要開學，交通警察大隊表示，考量往年開學日交通狀況，開學前的週末，外地學生陸續返校準備開課事宜，車站及各客運轉運站車潮勢必湧現，故警察局結合228連續假期交通疏導規劃相關勤務，鐵路運輸方面，轄區分局陸續於學生往返頻繁之新營車站、善化車站、永康車站、大橋車站、臺南車站、保安車站及高鐵臺南站等處規劃交通整理勤務，由巡邏人員加強周邊接駁載運車輛行車秩序維護，兼顧行人通行安全，並於台南車站前規劃全日交通疏導崗，維護車站周邊交通順暢。

客運運輸方面，分別於新營交流道、麻豆交流道、安定交流道、永康交流道、大灣交流道及台南交流道等交通樞紐處，布署重兵加強交通疏導，期使學生平安返執法勤務，務必維護學生及用路人行車安全及順暢。

交通警察大隊成立228連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並運用建置之路口監錄系統及市府交控中心即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局加強布署警力針對永康、大灣、仁德、關廟車流疏導，並由交通警察大隊勤務指揮中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮線上交通快暢部隊勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間主動上線警察廣播電臺插撥路況計25則，另將事故資訊及地方廣播群組託播即時路況計213則，合計運用電臺宣導238則，善用即時通訊軟體發揮功效。

本次假期南市交通均順暢，南市警察團隊利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，編組交通快暢疏導人員，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

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