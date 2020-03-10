　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 生物科技，示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲護理師飽受失眠等身心症狀折磨，竟趁職務之便，偷80支速眠劑，遭判拘役80日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

新北市耕莘醫院一名28歲周姓男護理師，因患有失眠等身心症狀，竟趁職務之便，偷了80支第四級管制藥品「速眠劑」（Dormicum Inj-5mg導眠靜注射劑），還偽造出2名病患共消耗了100支的紀錄，以掩飾犯行。由於他犯後坦認犯行，台北地院依他犯竊盜罪及行使業務登載不實準文書罪，判拘役80日，得易科8萬元，可上訴。

判決指出，周男於2019年9月28日中午12時許，在醫院竊取了80支速眠劑後，自己用了其中45支，為掩飾犯行，他登入醫院電腦系統不實記載2名病患的用藥歷程，分別登載他們消耗20支及80支速眠劑。由於周男施用速眠劑後精神狀態有異，醫院同仁察覺後告知護理長，而護理長也同時接獲80支速眠劑短少的通報，周男的犯罪行徑才曝光。

法官審酌醫院內部調查時，周男早已向護理長坦白一切，稱因躁症發作才犯行，警詢時也坦承不諱，已符合自首減刑要件，周男也將剩餘的35支速眠劑還給醫院後離職；另考量周男患有躁症、非特定焦慮症、非典型失眠症、雙極性情感異常、雙相情緒障礙症等身心症狀，因此依他犯竊盜罪，判拘役40日，又犯行使業務登載不實準文書罪，拘役50日，2罪合併執行拘役80日，得易科罰金。

▼護理師偷80支速眠劑後，還利用2名病患登載不實用藥歷程，差點讓醫護人員誤判而生損害。（圖／達志示意圖）

頭痛,腦中風。（圖／達志示意圖）

►快讓自己成為最美麗動人的女王！

【更多新聞】

影／感覺2人有戀愛氛圍！劇組女主管為豆導性侵做證：因為她都笑笑的

滿滿青春肉體…男大生IG誘拐國中少女裸拍　悔喊「對不起！」賠錢獲緩刑

搭北捷臀部感覺濕熱…噁男站超近！她下車驚見褲子沾「白色透明液體」

ET快訊
生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天…突無呼吸心跳亡　死後才確診
存款近千萬！不婚男「32歲達退休目標 」徬徨了　過來人曝真心
口罩2.0怎麼買？　健保app「註冊懶人包」　簡單6步完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

酒醒光下身躺路邊！她下體驗出男人DNA　求償250萬判賠25萬

護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

墾丁遊客酒後和店家店員大亂鬥　 快打警開2槍+辣椒水逮8嫌

清晨撬開鐵門...板橋賊「偷走1包口罩」+5萬元！　店家開門一看傻眼

失控男4度家暴…吉他猛K妻狂譙：妳都在討客兄！　無視保護令遭判5個月

高雄波麗士憑車票+名片找到皮夾失主　日籍遊客直呼：太神奇

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

台灣最大私人飛機公司董座墜機亡　遺孀接手驚見財報不實控前總監背信

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

酒醒光下身躺路邊！她下體驗出男人DNA　求償250萬判賠25萬

護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

墾丁遊客酒後和店家店員大亂鬥　 快打警開2槍+辣椒水逮8嫌

清晨撬開鐵門...板橋賊「偷走1包口罩」+5萬元！　店家開門一看傻眼

失控男4度家暴…吉他猛K妻狂譙：妳都在討客兄！　無視保護令遭判5個月

高雄波麗士憑車票+名片找到皮夾失主　日籍遊客直呼：太神奇

鎖定外幣匯兌狂詐2千萬！他整捆鈔票「只有上下是真鈔」…偽造提款單5人上鉤

台灣最大私人飛機公司董座墜機亡　遺孀接手驚見財報不實控前總監背信

「新北防疫旅館」準備好了！　侯友宜：獨棟、風光明媚、遠離市區

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

門外有動靜！小笨狗嚴肅警戒　被問「有沒有人」還回：五喔～

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

激吻韓瑜演藝圈大老批重話　亮哲遭虧「很掉漆」！

台紙拚轉型下市　轉換價超過20倍本益比、符合股東利益

投機客出籠？同戶軍宅4個月轉賣2次　前手屋主獲利300萬

口罩成功布局防疫 台南藥師公會：應速全面實施三同政策防健保缺藥

扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

社會熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

即／保全運鈔車「國道3號」翻覆

4億富商浴室激戰越傭　誤傳激情照給空姐妻

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

台北港2船員落海亡　引水人同業曝心酸內幕

海波浪！新店整夜大雨淹水30公分　騎士硬闖拋錨摔倒

吵架後遭男友硬上…她淚崩：還射在裡面！結局曝

長髮妹脫褲解放　網驚：大開眼界

即／台北港深夜撞船！2人落海失蹤

爸媽全力栽培　29歲引水船命喪大海

車停機車道突開車門！她害騎士腦漿溢出慘死　下場曝

即／台鐵埔心站死傷　1人當場死亡

即／台北港「引水船遭撞」釀2死

更多熱門

相關新聞

板橋賊「偷走1包口罩」　店家一看傻眼

板橋賊「偷走1包口罩」　店家一看傻眼

新北市板橋區9日發生一起偷竊案，當時一間店家於下午要開門營業時，卻發現鐵門遭到他人破壞，且店內的一包口罩、5萬元現金都不翼而飛，嚇得趕忙報警處理。

護理妹報備吃晚餐！哥一看鼻酸：泡麵果腹

護理妹報備吃晚餐！哥一看鼻酸：泡麵果腹

疫區護理師許願：給兒梅西球衣　結局讓她嚇傻

疫區護理師許願：給兒梅西球衣　結局讓她嚇傻

岳母多次抽血都失敗...女婿怒推護理師判賠1100元

岳母多次抽血都失敗...女婿怒推護理師判賠1100元

院內感染「清潔人員」也可領35萬補助

院內感染「清潔人員」也可領35萬補助

關鍵字：

速眠劑護理師竊盜耕莘醫院失眠偷竊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面