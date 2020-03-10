護理師難耐失眠…偷80支「速眠劑」精神恍了！2病患險背黑鍋

▲護理師飽受失眠等身心症狀折磨，竟趁職務之便，偷80支速眠劑，遭判拘役80日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

新北市耕莘醫院一名28歲周姓男護理師，因患有失眠等身心症狀，竟趁職務之便，偷了80支第四級管制藥品「速眠劑」（Dormicum Inj-5mg導眠靜注射劑），還偽造出2名病患共消耗了100支的紀錄，以掩飾犯行。由於他犯後坦認犯行，台北地院依他犯竊盜罪及行使業務登載不實準文書罪，判拘役80日，得易科8萬元，可上訴。

判決指出，周男於2019年9月28日中午12時許，在醫院竊取了80支速眠劑後，自己用了其中45支，為掩飾犯行，他登入醫院電腦系統不實記載2名病患的用藥歷程，分別登載他們消耗20支及80支速眠劑。由於周男施用速眠劑後精神狀態有異，醫院同仁察覺後告知護理長，而護理長也同時接獲80支速眠劑短少的通報，周男的犯罪行徑才曝光。

法官審酌醫院內部調查時，周男早已向護理長坦白一切，稱因躁症發作才犯行，警詢時也坦承不諱，已符合自首減刑要件，周男也將剩餘的35支速眠劑還給醫院後離職；另考量周男患有躁症、非特定焦慮症、非典型失眠症、雙極性情感異常、雙相情緒障礙症等身心症狀，因此依他犯竊盜罪，判拘役40日，又犯行使業務登載不實準文書罪，拘役50日，2罪合併執行拘役80日，得易科罰金。

▼護理師偷80支速眠劑後，還利用2名病患登載不實用藥歷程，差點讓醫護人員誤判而生損害。（圖／達志示意圖）

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