搭北捷臀部感覺濕熱…噁男站超近！她下車驚見褲子沾「白色透明液體」

▲退休簡男在捷運上用生殖器觸碰女子的翹臀及蜜大腿，還射出精液在女子褲子上，遭判4月徒刑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者孫于珊／台北報導

一名退休的簡姓男子搭乘台北捷運淡水線時，見一名婀娜多姿的女子珍珍（化名）站在捷運車廂車門旁，竟忍不住「掏鳥」觸碰珍珍的翹臀及蜜大腿，進而射精！台北地院發現，簡男並非初犯，又翻異前詞，否認犯行，因此依性騷擾罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

事發於2019年6月14日下午5時許，簡男在捷運上以生殖器接續觸碰珍珍的左側臀部及大腿上方處，直到珍珍下車時，才發覺身上竟沾有「不明液體」！珍珍表示，簡男上車後就站在她旁邊，離她很近，可感覺到簡男的下半身貼著她，後來又感覺到左大腿根部及臀部外側「濕濕熱熱的」，她下車後查看褲子發現褲子上沾有「不明白色透明液體」，才意識遇到色狼，且簡男還跟著她下車，於是緊張地尋捷運工作人員求助。珍珍還說，簡男被抓包後，她發現簡男的生殖器仍處勃起狀態，且一直跟她道歉。

簡男也曾於警詢及偵查時坦承不諱，承認他的下體在捷運車體晃動時有碰到珍珍並勃起，也有流出一些精液，且當時褲子拉鍊是拉開的，但事後有跟珍珍道歉，並強調自己的行為不對，會盡量改，讓自己運動跟看書，避免性衝動。

然而，法院審理時卻改口否認犯罪，辯稱他因要抓車上的桿子，才會站在捷運車廂車門旁，不確定性器官有沒有碰到珍珍勃起，「可能有碰到但我沒感覺」，也不記得當時褲子的拉鍊有沒有拉，並將責任歸咎於珍珍，「如果有碰到我，她應該要自己閃避，我就只是站在那邊。」

監視器錄影照片指出，當時捷運車廂內的人潮並非密集，仍有許多空間可供人站立，使法官認定簡男的說法是在卸責逃避，不足採信，又審酌簡男已多次違反《性騷擾防治法》，屬累犯，認為他為逞一己私欲，不知悔改，迄今也未與對方達成和解，因此判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。

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