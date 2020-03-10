護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

▲醫護人員紛紛穿上防護裝備，防範新冠肺炎。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨當護理師的妹妹。」一位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，PO出2張LINE訊息截圖，格外心疼地在文中表示，妹妹凌晨才能卸下防護服吃晚餐，不僅衣服已經被汗水浸濕，晚餐還是吃泡麵果腹，忍不住直呼，「我看到心裡一陣鼻酸，我真心以她為榮，謝謝她在防疫的前線打拼。」

看看2人對話，只見原PO妹妹凌晨1點47分傳來訊息「全濕」，和一張泡麵的照片，說她正在吃晚餐，並用一張「生命值－9999」的貼圖表達自己的狀態。原PO看到後就回問「這……」、「怎麼會全濕」、「防護衣脫下來的嗎？」「晚餐吃泡麵喔？」

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▲▼護理師妹妹傳來訊息，讓原PO很心疼。（圖／翻攝自爆怨公社）

護理師妹妹則說「嗯啊！穿了五個小時的兔寶寶」、「晚餐現在才吃」，接著不忘提醒哥哥「沒事不要亂跟出國的見面。」看到妹妹的辛苦，原PO就忍不住貼文，文中鼻酸表示，「半夜凌晨時刻，妹妹卸下防護服，衣服已被汗水淋濕的狀態，才能好好吃頓晚餐，而且晚餐還是泡麵果腹。」

男網友說，他真心以妹妹為榮，感謝妹妹在防疫前線打拚，「最近有許多醫療人員訂餐或消費被排擠的新聞，身為家屬的我，希望社會能多一點體諒和關愛，因為有他們的努力，才能保有大家現在的安定」，最後也用hashtag表示「#謝謝所有醫療人員的辛苦」、「#身為醫療人員家屬的驕傲」。

貼文讓網友們都動容，紛紛留言表達感謝之情，「辛苦了，謝謝在前線的你們」、「真心感謝所有努力付出的醫療人員們，辛苦了」、「兔寶寶們加油，感謝你們」、「衷心感謝這段時間辛勞的醫護人員…還好有你們無私的付出」、「辛苦了！台灣的守護天使」、「為醫護人員致敬，謝謝你們的大愛精神，辛苦你們了」、「前線醫護人員真的很偉大，希望這時候大家多多體諒他們的辛苦。」

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