　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎 防疫 醫院急診 醫護人員 紅外線熱感應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫護人員紛紛穿上防護裝備，防範新冠肺炎。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨當護理師的妹妹。」一位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，PO出2張LINE訊息截圖，格外心疼地在文中表示，妹妹凌晨才能卸下防護服吃晚餐，不僅衣服已經被汗水浸濕，晚餐還是吃泡麵果腹，忍不住直呼，「我看到心裡一陣鼻酸，我真心以她為榮，謝謝她在防疫的前線打拼。」

看看2人對話，只見原PO妹妹凌晨1點47分傳來訊息「全濕」，和一張泡麵的照片，說她正在吃晚餐，並用一張「生命值－9999」的貼圖表達自己的狀態。原PO看到後就回問「這……」、「怎麼會全濕」、「防護衣脫下來的嗎？」「晚餐吃泡麵喔？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼護理師妹妹傳來訊息，讓原PO很心疼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

護理師妹妹則說「嗯啊！穿了五個小時的兔寶寶」、「晚餐現在才吃」，接著不忘提醒哥哥「沒事不要亂跟出國的見面。」看到妹妹的辛苦，原PO就忍不住貼文，文中鼻酸表示，「半夜凌晨時刻，妹妹卸下防護服，衣服已被汗水淋濕的狀態，才能好好吃頓晚餐，而且晚餐還是泡麵果腹。」

男網友說，他真心以妹妹為榮，感謝妹妹在防疫前線打拚，「最近有許多醫療人員訂餐或消費被排擠的新聞，身為家屬的我，希望社會能多一點體諒和關愛，因為有他們的努力，才能保有大家現在的安定」，最後也用hashtag表示「#謝謝所有醫療人員的辛苦」、「#身為醫療人員家屬的驕傲」。

貼文讓網友們都動容，紛紛留言表達感謝之情，「辛苦了，謝謝在前線的你們」、「真心感謝所有努力付出的醫療人員們，辛苦了」、「兔寶寶們加油，感謝你們」、「衷心感謝這段時間辛勞的醫護人員…還好有你們無私的付出」、「辛苦了！台灣的守護天使」、「為醫護人員致敬，謝謝你們的大愛精神，辛苦你們了」、「前線醫護人員真的很偉大，希望這時候大家多多體諒他們的辛苦。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

 
ET快訊
17歲電眼妹遭6男「輪流性侵拍照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞
第二批武漢2包機載470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已
快訊／落水失蹤船長遺體找到了　台北港貨輪撞「引水船」釀2死
血友病童隔離期滿！母子今返高雄　手寫信曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

鋒面雨帶往南掃高屏「雨停時間曝」　冷空氣越晚越冷...北台最冷急凍14°C

口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

台鐵南港站設紅外線熱顯像儀！雙測發燒者「隔離、送醫、退票免手續費」

口罩實名制2.0將上路！　學者憂「年長者感到不公」：恐招大量民怨

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好

陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

隔離14天期滿！血友病童母子今返高雄　手寫信「終於出關了」：感謝各界幫助

陳時中：世衛現在自身難保　5月WHA「台灣只能靜心等待」

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

鋒面雨帶往南掃高屏「雨停時間曝」　冷空氣越晚越冷...北台最冷急凍14°C

口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

台鐵南港站設紅外線熱顯像儀！雙測發燒者「隔離、送醫、退票免手續費」

口罩實名制2.0將上路！　學者憂「年長者感到不公」：恐招大量民怨

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好

陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

隔離14天期滿！血友病童母子今返高雄　手寫信「終於出關了」：感謝各界幫助

陳時中：世衛現在自身難保　5月WHA「台灣只能靜心等待」

居家暖男：你的溫度ME來守護！最貼心的恆溫控管來自MEQ

雲端最前線／ET民調／600億救經濟！逾7成人仍感到悲觀

2019年雙北房市交易熱區出爐！　2區CP值最高

義大利新冠重症急救畫面曝光！病患裸體頭朝下　全身插滿管搶命

明天衝一波！「珍煮丹X茶攤一條街」打造黑糖鮮奶茶　3大超商搶先開賣

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

機車橫停正門口…屋主怒PO爆系！　網團結洗版「10分鐘後」釣出車主

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

不斷更新／日本爆發院內感染！姬路市1護理師與病患確診新冠肺炎

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

生活熱門新聞

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

中研院19天完成抗體篩檢　15分鐘快篩

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

血友病童母子今返高雄　手寫信：感謝各界幫助

塑膠簾防護傘罩全身！陸客抱嬰台灣轉機　空服地勤看傻

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

陳時中：世衛現在自身難保

全聯鮮奶買1送7！　網：以為看到聖誕樹

更多熱門

相關新聞

滯留湖北今晚返台　彰化鄰長感謝國家幫忙

滯留湖北今晚返台　彰化鄰長感謝國家幫忙

彰化溪湖鎮1名鄰長帶著結婚多年的陸配妻子，春節前趕回湖北奔喪，留下3名小孩給84歲老母親照顧，最小的才剛滿1歲，沒想到卻遇上新冠肺炎疫情爆發，至今已經1個月仍無法回台，寫信告訴里長企盼台灣政府能替她想辦法，如今好消息傳來，今天將以「橫濱模式」搭機返台，更感謝國家大力幫忙！

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

新冠肺炎衝擊零售、飯店業　商仲：營運業者將大洗牌　

新冠肺炎衝擊零售、飯店業　商仲：營運業者將大洗牌　

在義台人約450人　吳釗燮：包機返台有困難　可協助單獨離開

在義台人約450人　吳釗燮：包機返台有困難　可協助單獨離開

唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線

唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19護理師防護服晚餐爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面