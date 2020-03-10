疫區護理師許願「8歲兒想要梅西球衣」　阿根廷國家隊秒安排

▲護理師吳宇將願望許給8歲的兒子。（圖／翻攝新華社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸長沙中南大學湘雅醫院第三批支援湖北醫療隊隊員吳宇在婦女節時許願，希望可以讓足壇巨星梅西(Lionel Messi)送她兒子一件球衣。沒想到，阿根廷足協看到後，立刻答應送出，「希望您的兒子穿上偶像戰袍之後，未來人生更加勇敢！」

綜合陸媒報導，吳宇2月7日抵達武漢協和醫院，作為護理組長在第一線抗疫。期間，她8歲的兒子盧澍只能透過電視得知媽媽的消息，並在休息時間與對方視訊聊天。

「三八婦女節到了，妳有什麼願望？」吳宇工作時被問到這問題時，先愣住一下，隨即開口說「給我兒子許願，希望他的偶像梅西可以送他一件球衣」，「跟他視訊時，我會告訴他媽媽很安全，希望他也可以像媽媽一樣克服困難，好好學習和練球」。

▲吳宇大兒子盧澍（帶球者）。（圖／翻攝紅網）



吳宇的語氣中透露滿滿驕傲，表示兒子5歲開始踢球，但今年因為疫情關係，戶外練習都被取消，只能在家中鍛鍊，因此才會把願望許給對方，希望兒子可以努力成為國家隊的選手。

沒想到，阿根廷國家足球隊的微博8日晚間轉發吳宇的的影片，「護士媽媽您好，我們是阿根廷足協中國辦公室，聽到你的願望，我們給你送上一件阿根廷國家隊的10號梅西球衣，希望您的兒子穿上偶像戰袍之後，未來人生更加勇敢！擁有美好前程！我們的工作人員會想辦法跟您取得聯係！」

吳宇得知後，驚訝地說「一開始只是想鼓勵孩子，沒想到真的可以實現這個願望」、「希望未來有一天，盧澍可以身穿印有自己名字的球衣，跟偶像見面」。

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