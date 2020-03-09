滿滿青春肉體…男大生IG誘拐國中少女裸拍　悔喊「對不起！」賠錢獲緩刑

▲男大生為滿足性慾，竟誘拐國中少女拍裸照，遭判刑1年8月徒刑，緩刑4年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名21歲蔡姓男大生透過社群軟體Instgram（IG），引誘國中少女媗媗「脫光光」錄影、拍照給他看，少女母親發現後憤而提告，雖然蔡男事後認錯，但台北地院依他犯「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，判1年8月徒刑，緩刑4年，並不得散布或公開少女的影照。可上訴。

判決指出，蔡男2019年3月間，透過IG結識媗媗，明知對方為12歲以上、未滿14歲的少女，仍傳訊叫媗媗「裸體拍影片」，「拍照3分鐘而已」、「拍一張全身脫光只穿內褲的」、「全身脫光拍」、「還要全裸的多一點啊」等語，而媗媗也乖乖配合，用手機自拍出許多露胸、露陰部等猥褻行為的影、照，並回傳給蔡男，滿足他性慾。

東窗事發後，蔡男遭移送法辦，他於法院審理中坦承犯行，表示他做這件事情知道錯了，願意承擔後果，「我對不起媗媗的父母」。蔡男的律師也辯護稱，蔡男是因沈迷於網路使用，且正值青春期階段，對性充滿好奇心，才在網路上取得不良影圖，導致錯誤的學習模仿，因而觸法，希望法官能考量蔡男年輕、無社會經驗，並已深刻反省，能減輕量刑。

法官參酌蔡男已與對方家長成立調解，支付賠償金，媗媗父母也同意減刑，加上考量蔡男目的僅供自己觀賞之用，未施用暴力強制等不法腕力造成媗媗的身體傷害，因此審酌蔡男無前科，因年輕而思慮欠周，對男女觀念偏差才犯案，判他判1年8月徒刑，緩刑4年。

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