影／習近平深入武漢社區　隔離阿婆拉下窗大喊「主席你辛苦了！」

▲習近平慰問社區居民，抬頭揮手問好。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平10日抵達武漢考察疫情，下午前往了武漢市東湖新城社區，看望居家隔離的社區居民，了解社區防控情況。習近平訪視的過程中，許多被隔離的居民見到他來了，都拉下窗戶大喊「主席你辛苦了！」習近平也揮手回應「你們辛苦了！」

▼隔離居民打開窗戶向習近平問好。（圖／翻攝央視）



根據《央視》報導，習近平10日一下飛機，先前往了火神山醫院視察，以「視訊」方式慰問患者及一線醫護人員，隨後趕往了武漢市東湖新城社區，看望居家隔離中的社區居民，實地了解社區疫情防控、居民生活保障等情況，並對社區居民和防控一線工作人員表示慰問和感謝。

從官方發布的影片可以發現，習近平在社區訪視時，一直抬著頭，向樓上居家隔離中的居民揮手，許多居民也拉下窗戶，奮力對著習近平大喊「主席好！」「主席你辛苦了！」習近平則回應「好！」「你們辛苦了！」

看望完居民後，習近平前往了社區服務中心，了解居民生活保障的情況，指著桌上的青菜詢問多個問題，包含「什麼人可以分到這些青菜？」「這個都是送到家裡面的？」並在最後向一線工作人員及志願者表達了慰問與感謝。

▼習近平抬頭向樓上的居民揮手。（圖／翻攝新華網）

