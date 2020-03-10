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內政部推清明節「線上祭祖、掃墓分流」　這8縣市提供「線上追思服務」

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▲▼新北市公立納骨塔會採取人流管制。（圖／新北市民政局提供）

▲因應新冠肺炎，新北市政府宣導線上祭拜祖先。（圖／新北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

清明節將至，內政部10日表示，因應疫情變化，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前清整墓園，避免群聚感染風險，各地方政府也已有清明掃墓的因應措施，請民眾多加配合，共同為防疫努力。

內政部表示，日前已函請地方政府輔導轄內公私立殯葬設施，於疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會，如需辦理，應落實各項防護措施，並規劃適當活動空間，保持空氣流通，亦得透過網路直播等方式參與，減少人群聚集接觸感染風險。

內政部提到，目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園、清明連假不開放入塔祭拜等防疫規劃；此外，也要求進入殯葬設施前應先確實量測體溫，清潔手部，並禁止發燒、呼吸道症狀的人員進入等，以避免祭祖人潮群聚傳染隱憂。

內政部指出，為方便民眾遠距追思，台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務，民眾可多加利用。

●地方政府針對公私立公墓、納骨塔於清明掃墓期間之防疫措施

【台北市】

一、取消清明節超度法會、追思音樂會，建議上「生命追思紀念網」線上祭拜祖先。

二、建議市民朋友能分散前往靈骨樓（塔）祭拜，提前或延後且盡量在平日上山祭祖，避免群聚感染。

三、呼籲市民朋友配合進入富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及陽明山臻愛樓，請派代表進入，或分流進入，不建議全體一次進入。進入時均須配戴口罩，接受工作同仁量測體溫，且靈骨塔（樓）室內及室外一律禁止燒香及燃燭，以避免因使用酒精消毒又燒香燃燭而發生火災。若市民朋友出現呼吸道症狀或發燒，請勿進入塔樓，立即返家就醫。

四、上開內容業於109年3月5日發布新聞稿。

五、另台北市殯葬管理處業於109年3月3日函請殯葬商業同業公會，第一、二殯儀館自3月2日起實施量測額溫措施，自3月9日起未配戴口罩者不得進入。

【新北市】

一、延後舉辦清明法會：避免過多民眾聚集增加感染風險，延後109年度清明法會至秋祭期間，或至新冠肺炎疫情結束後辦理。

二、清明節請區長主祭：清明節當日改由區長替代民眾向先人表達敬意與追思，以簡易追思方式辦理，並由區長主祭。

三、民眾入塔憑弔人流管制：

（一）設管制點：管制進塔人數並要求民眾佩戴口罩，酒精消毒，量額溫後方可進塔。
（二）塔內人數管制基準：因納骨塔內不通風，且可站立空間為骨櫃間走道，考量民眾間應維持安全的距離，爰以1人6.25平方米為適合空間（以每人前後左右各維持1.25米計算，2.5×2.5=6.25），併以各納骨塔走道面積計算容留人數。（三）戶外祭拜線上追思：鼓勵民眾至戶外搭設之開放式棚架空間祭祀及線上追思，降低現場人數。
（四）張貼宣導標語，定時廣播提醒民眾勿久留，縮短入塔時間。

四、接駁專車乘車措施：

（一）如有提供接駁車服務，車輛數加多以降低同時乘車人數。
（二）搭乘接駁專車應佩戴口罩，並配合工作人員測量額溫，倘有發燒狀況者不得搭乘，並由工作人員採取適當的防護措施及引導就醫治療。

五、納骨塔現場：

（一）備妥相關防護用品：由區公所準備足夠之個人清潔及防護用品，包含洗手用品（如肥皂…）等。
（二）保持空間空氣流通：確認室內空間環境保持空氣流通及環境整潔狀態，持續監控環境空氣流通與換氣情形。
（三）加強環境消毒工作：針對經常接觸之表面（如地面、桌椅等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把）應有專責人員定期清潔，一般環境應至少每天消毒一次，消毒水以1：100（當天泡製，以1份漂白水加99份的冷水）的稀釋漂白水/次氯酸鈉（500 ppm），以拖把或抹布作用15分鐘以上再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。
（四）落實工作人員定期測量額溫：工作人員每日（至少1次）測量額溫及健康狀況，倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及就醫治療。

【桃園市】

一、清明掃墓期間取消聯合法會，改以民眾簡單祭拜方式， 避免人潮聚集傳染。

二、提前整理各公墓，延長納骨塔服務時間，提前於3月份 例假日開放民眾前往祭祀，並規劃各項防疫措施。

三、妥適規劃納骨塔進出動線，並確保室內之空氣流通，避免人潮進入、逗留於密閉式空間。

四、請加強參加人員防疫宣導及必要措施，可參考武漢肺炎 公眾集會因應指引。

五、上開內容業於109年3月5日函轉各殯葬管理所及區公所辦理。

【台中市】

一、 轄內管理的公墓、納骨塔，今年1月1日至3月4日區間登記網路線上掃墓祭祖人數較去年同區間稍有增加。

二、 清明節掃墓專車今年自3月14日至4月5日，於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區。掃墓接駁專車將確實遵守疾管署防疫指引，除加強服務人員健康管理及車輛、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會配戴口罩。民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後才能上車或入塔祭祖。另因公墓祭拜屬室外開放空間，無管制人數，但納骨塔堂祭祖為內部室內空間，基於防疫考量，目前規劃每梯次管制50人進入堂塔祭祖。此外，民政局也呼籲民眾多利用平常日前往掃墓，避開假日人潮，降低感染風險。

【台南市】

一、清明節祭祀法會活動取消，延至擇適當時間、方式辦理。

二、請各管理機關加強宣導分區、分時、分流祭祀人潮。

三、為降低室內群聚感染，清明連假不開放入塔祭拜。

四、為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車。

【高雄市】

一、各區清明法會停辦，避免民眾聚集增加感染機率。

二、宣導民眾分散祭拜，不要集中於清明節當天。

三、鼓勵民眾在納骨塔外祭拜不進塔，並在塔外增設帳棚及祭拜桌供民眾使用。

四、民眾進塔祭拜一律要配戴口罩，並配合塔管人員量體溫，各塔備有酒精消毒液體供民眾使用。

五、上開內容業於109年3月6日刊登臺灣時報。

其他地方縣市針對公私立公墓、納骨塔於清明掃墓期間之防疫措施，可至內政部網站查詢，或參考以下圖片。

▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專，點圖可放大）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲▼內政部宣導清明掃墓分流、線上祭祖。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

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