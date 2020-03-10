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張宏陸建議口罩「一戶一次購買」　衛福部：會朝這方向考量

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▲▼口罩實名制上路後，一罩難求的問題依然無解，健保藥局外還是排滿等待買口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲口罩實名制上路後，一罩難求的問題依然無解，健保藥局外還是排滿等待買口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

「口罩實名制2.0」將在3月12日上路，屆時民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。民進黨立委張宏陸10日在立法院質詢時建議，待系統運作順利後，衛福部是否可以考慮以家戶為單位「一次購買」，衛福部次長何啟功表示，會朝這方向考量。

「口罩實名制2.0」將在3月12日上路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。指揮中心說明，預購登記截止日為3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制，每筆訂單需自付7元物流處理費。

▲▼立法院會 蘇貞昌備詢 衛服部次長何啟功 立委廖婉汝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛服部次長何啟功備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，張宏陸質詢時表示，自己稍早試著下載APP測試，但可能因為同一時間太多人要使用，所以無法登錄，這兩天可能會有很多人使用，導致系統擁擠沒有被法登錄，建議客服時間能夠延長一點，甚至最好是24小時。

何啟功回應，衛福部會按照這兩天的情況予以測試、修正。

張宏陸再指出，現行「口罩實名制2.0」是採用報稅系統去修改，夫妻可以共同報稅，整個家族幾乎都有資料在，建議系統在測試、運作順利後，能否以家庭整戶一次登記購買，一來可以節省運費，二來老人家也不用再排隊，大幅減低排隊購買人數，效率也較好，詢問衛福部是否能夠朝這方向努力。

對此，何啟功表示，將來會朝這方向考量。

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