衛生紙之亂搶瘋了！　澳洲超市派「衛生紙保全」嚴防搶購潮

▲澳洲雪梨各大超市,衛生紙幾乎被搶空。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)引發民眾搶購物資恐慌,各國超市紛紛出現「衛生紙之亂」,澳洲甚至還有3名女子為了搶衛生紙大打出手,當地多間超市為了防止亂象,除了宣布限制每人購買數量,甚至還雇了「衛生紙保全」專門守在衛生紙旁,以免再發生激烈搶購現象。

澳洲沃爾沃斯超市(Woolworths)近來發布聲明,因應衛生紙短缺問題,為了確保更多顧客都能買到物品,限制無論是店內或是線上購買衛生紙,每人最多只能購買2串。而另外一間知名超市高士(Coles)也宣布,每名顧客只能限購1串衛生紙,「我們希望能讓更多顧客能夠買到衛生紙,尤其是老人與無法大量購買的人。」

疫情爆發後,澳洲各地紛紛出現為搶購衛生紙而引發的衝突事件,除了雪梨一間沃爾沃斯超市曾傳出搶衛生紙男女亮刀對峙事件,雪梨丘洛拉郊區(Chullora)7日傳出,3名女子為了搶購衛生紙竟然大打出手,最後出手傷人的60歲與23歲母女已被警方逮捕。

Woolworths 'goes to extreme lengths' to stop people from buying toilet paper in bulk - as security officers are spotted guarding piles #Conavirus #tolietpaper pic.twitter.com/vgdOhFTyDn